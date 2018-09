Von Peter Beicken

Die Elemente der Lebensweise hier sind unedel. Es muß die Unwürdigkeit der Produktionsverhältnisse sein, die da alles banal macht. Hier, wenn irgendwo, wäre Distanz nötig, aber niemand respektiert sie. Das Essen, das Betrachten der Landschaft, das Gespräch, das Schreiben eines Buches, das Lesen eines Buches, die Geschäfte, all das hat hier noch einen anderen Zweck, keinen ganz gut riechenden und ist so nicht würdig und nicht zulänglich in sich.

„Arbeitsjournal“, 30. März 1942

Brecht in Amerika. Ein schier unerschöpfliches Thema wie dieses Land, das Brecht einmal ein „Riesenbaby“ genannt hat. Ein Baby allerdings, das dem Stückeschreiber mit allem Ungeziefer zu Leibe rückte, das offiziell zur Verfügung stand: Agenten, Spitzelkünstler, Abhorcher, Postöffner, Mülldurchsucher. Verglichen damit ist der Verfassungsschutz ein halbseriöses Unternehmen pensionsberechtigter Biedermänner. Amerikanisches Ungeziefer vom Schlage der biblischen Plagen. War denn der marxistische Autor ein kommunistischer Geheimwissenschaftler, daß man noch seinen Schlaf bekriechen mußte?

Amerikas FBI und andere Bundesbehörden haben das Dunkel der Person Brecht durchstöbert. Ein Akt politischer Überwachung, der die wohl kostspieligste Quelle produziert hat, die westliche Literaturwissenschaftler je durchforschen werden. Es ist das Verdienst Raymond Wolfs (Berlin), daß er als erster den Dunkelmännern auf die Schliche kam, indem er kurzerhand die Dossiers auf legalem Wege anforderte. Außer beim FBI (Federal Bureau Of Investigation) bestehen Brecht-Akten beim CIA (Central Intelligence Agency), beim OSS (Office Of Strategie Services), dem Vorläufer der CIA, und beim Office Of Censorship, der Zensurbehörde. Warum war ihnen der des Kommunismus verdächtige Brecht so wichtig? Eine rhetorische Frage und zudem falsch gestellt, weil sie Brecht isoliert. Denn Brecht war kein Einzelfall. Ebenso ist, geschichtlich gesehen, die Bespitzelung deutscher Exilautoren nicht neu. Schon über Heine im Pariser Exil legten sich preußische und österreichische Spitzel umfängliche Geheimakten an, heutige Fundgruben, für die die Literaturwissenschaft inzwischen dankbar ist. Freilich, aus den französischen Safes ist nie etwas ans Licht getreten. In den USA ist außer Brecht die gesamte Garde der deutschen Exilanten, allen voran Heinrich Mann, Bruder Thomas, Lion Feuchtwanger, Berthold Viertel u. a. vom FBI bespitzelt worden. Im Einverständnis mit den jeweiligen Erben haben Forscher inzwischen viele Dossiers vom FBI zur Freigabe erlangt, d. h. große Teile derselben, wobei die vielen weißen Stellen in den Dokumenten Wichtiges vorenthalten: die Namen der Agenten, der Zuträger, Spitzel, Kollaborateure.

Von den etwa tausend Seiten des Brecht-Dossiers hat James K. Lyon (University of California) fast die Hälfte, nämlich 428, während andere Forscher bedeutend weniger erhalten haben. Raymond Wolf hat darüber hinaus die Dossiers der anderen Behörden schon in Besitz genommen bzw. kämpft um deren Freigabe. Wie sieht das Material aus? Es sind Zeitungsausschnitte, Agentenberichte, Memoranden, Kopien von Briefen und Telegrammen (in englischen Übersetzungen), abgehörte Telephonate, Ergebnisse der Beschattung und Details der Durchsuchungen der Abfalleimer Brechts und seiner Mitarbeiter. Dazu einige vom berüchtigten FBI-Direktor John Edgar Hoover eigenhändig abgezeichnete Orders. Verschollene Werke allerdings fanden sich in den Mülleimern nicht. Leider, wird man sagen. Lyon, der mit akribischer Gewissenhaftigkeit durchsiebt und analysiert hat, stellt zunächst enttäuscht fest, daß ein großer Teil des Materials allenfalls die Lachmuskeln anstrengt, wegen des haarsträubenden Unsinns, der da verzapft worden ist. Fiktion und Wirklichkeit, wie sie bisher festgestellt worden ist, stehen oft in einem grotesken Mißverhältnis. Höchste Vorsicht ist also geboten, was die Verläßlichkeit der FBI-Dokumente anbelangt. Scheidet man jedoch Dichtung von Wahrheit, so ergibt sich als durchgehendes Interesse des FBI und der USA ein politisches: die Überwachung Brechts als potentiell gefährlichem, kommunistischem Politiker und Drahtzieher einer Exilbewegung, die entscheidende Weichen für ein besiegtes Nachkriegsdeutschland zu stellen in der Lage hätte sein können. Die Furcht traf auch die Manns und andere politisch aktive Exilanten. Obwohl sich Brecht der inneramerikanischen politischen Szene gegenüber völlig enthaltsam verhielt. Wie er denn bei den Linken in den USA auf Grund seiner toleranten Haltung gegenüber den Moskauer Schauprozessen als Stalinist verschrien war. Überliefert ist die Anekdote, daß Brecht auf den entrüsteten Hinweis auf den grausamen Mord so vieler Unschuldiger sinngemäß gesagt haben soll: „Je unschuldiger desto verdienter der Tod.“ In diesem Zusammenhang ist ein Gespräch zwischen Feuchtwanger und Brecht aus dem FBI-Dossier von Interesse: Brecht reagiert enttäuscht und traurig auf die Nachricht, Deutschland solle nach Kriegsschluß in Besatzungszonen aufgeteilt werden, weil nur ein geeintes Land den Kapitalismus ganz loswerden könne, weil Deutschland nur als Einheit eine bessere Kulturentwicklung einzuleiten imstande sei.

Das vom FBI am 6. März 1943, also nicht ganz zwei Jahre nach Brechts Ankunft in Kalifornien, eröffnete Dossier reicht mit drei zeitlichen Unterbrechungen bis ins Todesjahr 1956, während die CIA-Akte bis in die sechziger Jahre geht. Schon 1943 begann die monatelang durchgeführte und vom FBI-Chef Hoover persönlich abgezeichnete Telephonüberwachung. Die Wanze blieb Brecht und seiner Familie nicht verborgen, und die beherzte Helene Weigel benutzte eine günstige Gelegenheit, für eine kulinarische Auffrischung der einsilbigen Kost des Dossiers zu sorgen, indem sie einer Freundin ein polnisches Kochrezept übers Telephon vorlas. Komödienhaftes ist ein unfreiwilliger Zug des ganzen Dossiers. Etwa ein Agentenbericht, der Brechts Antwort darauf verzeichnet, daß der Propagandazwecken dienstbare Thomas Mann als Amerikaner noch vor Kriegsende nach Deutschland geschickt werden. solle Brecht lakonisch: „Und ich geh’ als Deutscher mit ihm.“