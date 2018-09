Eine Premiere für die Gemeinschaft: Farce oder Fortschritt ?

Von Dieter Buhl

Wie so oft bei neuen Anläufen der Europäischen Gemeinschaft fällt es auch diesmal schwer, zwischen guten Absichten und möglichen Wirkungen zu unterscheiden. Markiert die Direktwahl am kommenden Wochenende nun einen Fortschritt für die Europäer? Oder kann sie kurzerhand als Farce abgetan werden? Wer wollte erwarten, daß die Wähler trotz Aufklärungsbroschüren und Fernsehspots, trotz Politikerreden und Plakatschlachten eine unzweideutige Antwort darauf wüßten. Schließlich stehen sie vor einer Entscheidung ohne Beispiel, erleben sie eine politische Premiere mit ungewissem Ausgang.

Aber ungeachtet aller Zweifel lassen sich dem Wahlereignis schon jetzt zwei Vorzüge abgewinnen.

Erstens verdient die Wahl in den westeuropäischen Kalendern mit Feiertagsrot vermerkt zu werden. Wenn die Bürger aus neun Ländern, die sich im Laufe der Jahrhunderte mehr bekriegt als umarmt haben, eine gemeinsame Volksvertretung wählen, bezeugt das einen tiefverwurzelten Konsensus. Was wäre diesem Kontinent alles erspart geblieben, hätte sich solch friedliches Zusammengehen schon früher ergeben, Ein europäisches Parlament hätte im August 1914 gewiß verhindert, daß die Kanonen geladen wurden. Von einem gewählten europäischen Forum wäre ein Diktator vom Schlage Hitlers sicher schnell geächtet worden.

Zweitens widerlegt die Direktwahl das weitverbreitete Urteil, die Europäische Gemeinschaft sei in einen Tiefschlaf versunken. Wenn die Neun nur wollen, können sie sich noch immer zu einem Sprung aufraffen.

Am symbolischen Rang der Europa-Wahl gibt es nichts zu deuteln. Stirnrunzeln hingegen stellt sich ein, sobald es um den praktischen Nutzen des Wählerurteils geht. Schon die äußeren Umstände dämpfen jede Euphorie. Frei und geheim ist die Wahl – gewiß. Aber auch gleich? Die neun Länder wählen an verschiedenen Tagen, nach unterschiedlichen nationalen Wahlgesetzen und bestimmen ihre Abgeordneten mit weit auseinanderklaffenden Quoten – jeweils 60 000 Luxemburger können einen Vertreter ins Hohe Haus der Europäer entsenden, in der Bundesrepublik hingegen bedarf es dazu eines Aufgebots von 763 000 Wahlberechtigten.