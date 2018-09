Hamburg: „Donnervogel und Raubwal“

Sie fangen noch heute den Lachs und den Eulachon-Fisch, der so fettreich ist, daß er, getrocknet und mit einem Docht versehen, wie eine Kerze brennt, weswegen die Amerikaner ihn candle fish nennen, Kerzenfisch. Sie leben noch heute in ihren alten Spracheinheiten und komplizierten Gesellschaftsformen, wie eh und je bedacht auf uralte Privilegien und überaus prestigebewußt. Und in ihrer Kunst von heute, in Zeichnungen und vor allem in den hölzernen Masken, leben noch die mythischen Vorstellungen von mächtigen Tiermenschen, die ihnen einst halfen, den Raubwal an Land zu ziehen und Wolf und Bär zu überlisten. Um Kunst und Leben der Indianer an der Nordwestküste Nordamerikas geht es in der Ausstellung „Donnervogel und Raubwal“ im Hamburgischen Museum für Völkerkunde, das mit dieser Sonderschau sein hundertjähriges Bestehen feiert Etwa siebenhundert Exponate werden in dem fast 300 Seiten starken Katalog beschrieben, dazu die Menschen, um die es hier geht: die sechs Stämme der Tlingit, Haida, Tsimshian, Bella Coola, Kwakiutl und Nutka, ihre Geschichte, ihre Religion, ihre Lebensweise, ihre Kunst und ihr Handwerk. Schon seit vorchristlicher Zeit leben diese Meister der Holzverarbeitung; die nicht identisch sind mit den Indianern Karl Mays, auch nicht mit den Goldvölkern Mittelamerikas, an dieser 1700 Kilometer langen Küste südlich von Alaska. Erst als 1778 James Cook, von Hawaii kommend, im Nutka-Sound Anker warf, änderte sich ihr Leben: Von da an fanden sie rasch Anschluß an die Welt, als Lieferanten der so sehr begehrten Seeotterfelle. Ob sie auch mit den modernen Problemen fertig werden, ist unwahrscheinlich: Der Seeotter ist nahezu ausgerottet, auch der Lachs ist – infolge Überfischens durch russische und japanische Fabrikschiffe – so stark zurückgegangen, daß die Indianer nur noch an zwei Tagen in der Woche fangen dürfen. Und die Holzindustrie bietet den Männern allenfalls Saisonarbeit. So ist die heutige Kunst dieser Stämme, die die alten Formen immer von neuem variiert, fast schon Traum von unwiederbringlicher Vergangenheit. – Was das Hamburgische Museum für Völkerkunde zeigt, ist eine der bedeutendsten Indianerausstellungen seit Jahrzehnten. Mißlungen aber ist die Beschriftung; wer nicht die außergewöhnliche Fähigkeit hat, Schreibmaschinenschrift aus anderthalb Metern Entfernung lesen zu können, muß – da viele Schriftblätter nur wenige Zentimenter über Fußbodenhöhe angebracht wurden – einen beträchtlichen Teil der Ausstellung auf allen Vieren bewältigen. (Bis 31. Oktober; Katalog 25 Mark) Gerhard Prause

Stuttgart: „Klee und Kandinsky“

Paul Klee auf der Durchreise von Brüssel nach München notierte 1916 in seinem Tagebuch: „Stuttgart eine wunderschöne Stadt.“ Drei Jahre später zeigte sie ihm ihre kalte Schulter – der Versuch, Klee als Nachfolger Adolf Hölzeis an die Kunstakademie zu berufen, scheiterte an der provinziellen Engstirnigkeit der Professoren und an den reaktionären Vorurteilen eines einflußreichen Teils der Presse. Klee, der gern nach Stuttgart gekommen wäre, ging statt dessen an das Bauhaus nach Weimar. Dort traf er einen alten Bekannten aus den Münchner Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wieder: Wassily Kandinsky. Klees hundertster Geburtstag war für die Graphische Sammlung der Staatsgalerie ein Anlaß, an die Freundschaft der beiden Künstler zu erinnern. Die eigentlichen Dokumente dieser Freundschaft allerdings fehlen, die Blätter, die Klee und Kandinsky einander zu Weihnachten schenkten. Die Ausstellung, die einige überraschende Trouvaillen aus Privatbesitz zeigt, macht in der Gegenüberstellung parallele Entwicklungsschritte deutlich: die Abwendung vom Naturvorbild in den Jahren nach 1910, die Beeinflussung durch konstruktivistische Tendenzen während der Bauhaus-Zeit, die hieroglyphische Bildersprache im Spätwerk beider. Die Kunst Klees und die Kandinskys erklären sich nicht gegenseitig im Nebeneinander, jedoch wird erkennbar, daß Klees Satz, Kunst gebe nicht das Sichtbare wieder, sondern mache sichtbar, für beide gilt. (Staatsgalerie bis zum 29. Juli, Katalog 20 Mark)

Helmut Schneider

Wichtige Ausstellungen

Berlin: „Ruinen-Faszination“ (Kupferstichkabinett, Museum Dahlem bis Juli, drei Informationsblätter 9 Pfennig).