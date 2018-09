Chips wie Sand am Meer – Sie sind entscheidend für Arbeitsplätze und Lebensqualität

Von Richard Gaul

„Jobkiller“ ist ein deutsches Wort. Skeptiker verwenden, es als Synonym für den Mikroprozessor; denn nach ihrer Ansicht droht Millionen Menschen Arbeitslosigkeit durch immer größeren Einsatz der Elektronik. Die Unternehmer aber glauben, mit dem Mikroprozessor und seinen Verwandten in der Mikroelektronik den Motor für einen dauerhaften wirtschaftlichen Aufschwung der nächsten Jahrzehnte gefunden zu haben. Sie halten deshalb in ihrem fortschrittsgläubigen Optimismus – etwas krampfhaft – die Bezeichnung „Jobknüller“ bereit.

Die beiden Standpunkte scheinen unvereinbar. Der Streit um die Mikroelektronik kann, so fürchtet Bundesforschungsminister Hauff, in den achtziger Jahren so heftig werden wie heute die Diskussion um die Kernenergie.

Denn die kleinen elektronischen Schaltkreise werden immer leistungsfähiger und gleichzeitig billiger. Ihnen erschließen sich stets neue Einsatzmöglichkeiten in – Produkten, Produktion und Verwaltung. Grenzen, sind nicht abzusehen. Mikroelektronik kann überall dort eingebaut werden, wo gemessen,, gesteuert und geregelt wird – das heißt, sie kann die Heizung im Wohnzimmer ebenso regulieren wie den komplizierten Produktionsablauf in einem Chemiewerk; sie kann im Auto die Benzinzufuhr ebenso steuern wie die Nachrichtenströme in Telephonzentralen.

Elektronische Schaltkreise können Daten in unvorstellbarer Menge blitzschnell verarbeiten und so eine neue Qualität der Information schaffen. Dort, wo sie die mechanische Arbeit übernehmen, sind sie billiger, schneller, zuverlässiger und leistungsfähiger – die elektronische Uhr ist das typische Beispiel. Elektronische Schaltkreise machen neue Produkte überhaupt erst möglich. Der Taschenrechner konnte nur dank elektronischer Bauteile entwickelt werden. Sein mechanischer Vorgänger, der Tischrechner, hatte noch die Größe einer Schreibmaschine, wir sehr viel langsamer, lauter und arbeitete nur in den vier Grundrechnungsarten.

Dort, wo Elektronik lediglich Mechanik ersetzt, gehen Arbeitsplätze verloren. Die deutsche Uhrenindustrie beschäftigte 1970 noch 32 000 Menschen, 1977 waren es nur mehr 18 000. Wo früher unzählige Zahnräder und Federn zusammengefügt wurden, werden heute nur Schaltungen, vorgefertigt auf einem quadratmillimeterkleinen Siliziumplättchen, einem „Chip“, in die Uhrengehäuse eingebaut. Ohne Elektronik allerdings wäre die deutsche Uhrenindustrie völlig vom Markt verschwunden, und auch die restlichen Arbeitsplätze wären verlorengegangen.