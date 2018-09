Inhalt Seite 1 — Schlafen bei den Genossen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach der Eröffnung des Kongreßzentrums sind Hotelbetten noch knapper geworden

Bei der Internationalen Tourismus-Börse Anfang März kam der alte Ärger neu auf: West-Berlins Hotels waren voll ausgebucht, nicht ein Bett war zu bekommen. Manche Besucher schliefen in der benachbarten Gemeinde, in Ost-Berlin. Die sozialistische Fraktion des Europäischen Parlaments dagegen sagte wegen des Bettenmangels im Westen der Stadt eine Tagung im Berliner Reichstagsgebäude ab und wich nach Kiel aus.

Seit das Berliner Internationale Congreß Centrum (ICC) eröffnet worden ist, hat sich die Situation weiter zugespitzt, Kongreße mit Hunderten oder Tausenden von Teilnehmern, wie jetzt der Deutsche Beton-Tag mit 2000 Gästen, überfordern Berlins Hotellerie. Das ICC ist schon für die nächsten zwei Jahre voll belegt.

Für solche Tagungen wird langfristig vorgesorgt, den Besuchern des ICC ist ihr Bett sicher. Wer aber unangemeldet, spontan oder zu einer kurzfristig angesetzten Geschäftsreise nach Berlin will, muß schon Glück und Ausdauer haben, um ein Hotelzimmer zu finden.

Doch Hoffnung besteht, daß sich die Situation sehr bald entspannt. Der Berliner Senat hat, gegen den Widerstand der meisten Berliner Hoteliers, vor zwei Jahren ein Hotelbau-Förderungsprogramm beschlossen; der Neubau von Hotels wird durch zinsgünstige Kredite, Bürgschaften und Bereitstellung landeseigener Grundstücke in Erbpacht gefördert. Für die Modernisierung können Hoteliers außerdem Sonderabschreibungen in Anspruch nehmen.

Nachdem jahrelang die Hotelkapazitäten kaum erweitert worden sind, obwohl die Zahl der jährlichen Übernachtungen in West-Berlin in den vergangenen fünf Jahren von 2,6 auf 3,2 Millionen gestiegen ist, werden nun allein in diesem Jahr rund 700 neue Hotelzimmer fertig: unter anderem das Hotel Excelsior mit 320, das Crest-ADAC-Hotel mit 110 und das Hotel Bellevue-Tower mit 73 Zimmern.

Bis 1985 sollen nach dem Förderungsprogramm insgesamt 3000 neue Hotelzimmer mit über 5000 Betten das Angebot erweitern. Bereits im Bau ist das Hotel Penta Berlin mit 424 Zimmern und 784 Betten, das Anfang 1980 eröffnet werden soll und rund 50 Millionen Mark kostet. Baubeginn in diesem Jahr ist für das Hotel Steigenberger Berlin mit 398 Zimmern und 70 Millionen Baukosten, das Intermar Berlin mit 350 Zimmern und das Novotel mit 120 Zimmern.