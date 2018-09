Inhalt Seite 1 — Angst vor dem Notstand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/M.

Frankfurt. Die Stadt“, heißt der Slogan, mit dem die Kommune am Main seit einiger Zeit für sich wirbt. Allzu wörtlich nehmen den Spruch offensichtlich die Rechten, die sie zur „Stadt der Bewegung“ ernannt und dem Gemeinwesen, das sich viel auf seine liberale Vergangenheit zugute hält, beträchtlichen Kummer bereitet haben. Zorn und artverwandte Emotionen bilden zur Zeit die Stimmung in der Stadt, die sich in bislang nicht gekanntem Ausmaß für den 16. Juni rüstet. An diesem Tag werden rund 30 000 Gegendemonstranten durch die Straßen ziehen, unter ihnen 3000 bis 5000 im Polizeideutsch als „Chaoten“ bezeichnete Teilnehmer. Die staatliche Ordnungsmacht will bis zu5000 Beamte in ein mögliches Gefecht schicken und – falls die nicht ausreichen –den Bundesgrenzschutz alarmieren. Solches Säbelrasseln, das die Angst vor dem Notstand begleitet, gilt einer Schrumpfpartei, die politisch keiner mehr ernst nimmt, der NPD. Die Rechtsextremen nämlich stellen einmal im Jahr in Frankfurt eine Veranstaltung mittlerer Größe auf die Beine: Das „Deutschlandtreffen“. Es ist den Bürgern ein Dorn im Auge.

Doch nicht das Sammeln der Ewig-Gestrigen und militanten Jugendlichen ist es, was der NPD regelmäßig Schlagzeilen sichert, bevor sie für den Rest des Jahres wieder nahezu in Vergessenheit gerät; das Vorspiel und die Begleitumstände sind es, die die Nachrichten bescheren. Bilder von blutigen Straßenschlachten, knüppelnden Polizisten, Steine werfenden „Linken“ und ratlosen Politikern erscheinen der NPD als der so dringend benötigte Beweis ihrer eigenen Wichtigkeit. Deshalb ist Frankfurt für sie als Versammlungsort attraktiv.

Dem „Tag der deutschen Einheit“ und den Krawallen um das „Deutschlandtreffen“ gehen seit Jahren politische und juristische Manöver voraus, die viel zur Aufladung der Atmosphäre beitragen. Es begann 1974, als die damalige Polizei- und Ordnungsbehörde die angekündigte NPD-Demonstration verbot und die 4. Kammer des örtlichen Verwaltungsgerichts das Verbot wieder aufhob. Begründung: Störungen seien nicht von den Rechtsextremen, sondern von den Jusos und „extremen Linken“ zu erwarten, die zu einer Gegenkundgebung aufgerufen hatten. 500 „potentielle Störer“ vermasselten 2000 NPD-Mitgliedern durch Sprechchöre und Steinwürfe die Veranstaltung, 20 Festnahmen und einige Verletzte waren die Bilanz.

Drei Jahre später waren die Rechtsextremen wieder in der Stadt. Das Ordnungsamt hatte mit Blick auf das Verwaltungsgerichtsurteil von 1974 erst gar nicht ein Verbot ausgesprochen. Während des Zuges dann wagten einige alte Krieger einen Ausfall und verletzten mit Fahnenstöcken und Transparentstangen Mitglieder des Kommunistischen Bundes Westdeutschland. Kleinere Auseinandersetzungen währten bis zum Abend.

Ein Jahr später, 1978, hatte sich die Stimmung grundlegend geändert. Als das Verbot, das sich auf die Ereignisse des Vorjahres stützte, mit der Begründung aufgehoben wurde, die NPD sei „keine polizeiliche Störerin“ und bei den Aggressionen habe es sich um „Einzelfälle“ gehandelt, machte die Stadt mobil. Die politische Bandbreite der Gegendemonstranten erschien bemerkenswert, von ganz links bis zur Katholischen Jugend stürmte alles auf die Straßen. 5000 besetzten den historischen Römerberg vor dem Rathaus, um die Kundgebung der NPD an diesem Ort zu verhindern. Als die Polizei, provoziert von steineschleudernden Chaoten, den Platz mit Wasserwerfer- und Knüppelgewalt räumte, entstand in der Folge eine der größten Straßenschlachten in der gewiß an Krawallen nicht armen Demonstrationsgeschichte der Stadt. Die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gegendemonstranten erregten noch Wochen danach die Gemüter. Die NPD aber, deren Zug wegen der Krawalle doch noch umgeleitet worden war, wusch sich die Hände in Unschuld, und während Oberbürgermeister Wallmann (CDU) noch darüber nachsann, wie er durch die Einschränkung des Versammlungsrechts der Lage Herr werden könne, waren die Rechten schon wieder da, um auf ihre Art des Mauerbaus am 13. August zu gedenken. Verbote des Oberbürgermeisters (NPD: „Wallmann ist ein CDU-Faschist“) halfen wieder wenig, der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel bestätigte im Eilverfahren den Beschluß der unteren Instanz, daß mit Auflagen Ausschreitungen zu verhindern seien. Die hielten sich dank eines großen Polizeiaufgebots denn auch in Grenzen.

In diesem Jahr nun sprach das Verwaltungsgericht ein Machtwort an die Adresse der Politiker, die NPD-Kundgebungen verbieten, indes gleichwohl’wissen, daß eine solche Verfügung nicht durchgehalten werden kann. Verantwortung wird auf Richter verlagert, die sich diesmal grundsätzlich wehrten: Die NPD habe als zugelassene Partei ein Recht auf Willensbekundung, das ihr nicht durch das Polizeirecht genommen werden dürfe.