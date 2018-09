Inhalt Seite 1 — Ein unbekanntes Kapitel der Geschichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Janßen

Vor genau vierzig Jahren wurde in der Londoner Gesellschaft ein junger Tourist aus Deutschland von Club zu Club weiterempfohlen (als „besonders angenehmer und intelligenter Mensch“ wird er in einem Brief an den britischen Außenminister beschrieben), ein etwa vierzigjähriger Junker und Offizier, bei dem sich seine Gastgeber nicht so ganz sicher waren (und sein konnten), mit wem sie es zu tun hatten. Denn was er in vertrautem Kreise oder hinter verschlossenen Türen von sich gab, konnte ihn Kopf und Kragen kosten, wie er selber mit grimmigem Humor zugab. War er ein unbekümmerter Schwätzer, ein Abgesandter der Anti-Hitler-Verschwörung, vielleicht ein raffiniert getarnter Spion und Desinformationsagent der Nazis? Oder – wie unverbesserliche Hitler-Anhänger ihm heute noch brieflich vorzuwerfen wagen – ein „Landesverräter“?

Daß ihm in England alle Türen offenstanden, hatte Gerhard Graf Schwerin den Beziehungen seines Freundes William Roloff zu verdanken. Roloff, kaufmännischer Direktor der Nordsee AG, einer Unilever-Tochter, hat die Reise vorbereitet; er bediente sich dabei der Hilfe zweier einflußreicher Persönlichkeiten: der eine war der Vizepräsident von Unilever, der Holländer Paul Rykens, der andere der Herausgeber des Observer, David Astor. Im Hintergrund hatte Schwerins dienstlicher Partner und Freund an der britischen Botschaft in Berlin, Major K. W. D. Strong, die Fäden gezogen, so daß er mit den maßgebenden Männern aus dem britischen Generalstab und den militärischen Nachrichtendiensten zusammenkam. Damit nichts schiefging, hatten Schwerins Freunde in der „Abwehr“ Admiral Canaris eingeweiht. Das Geheimnis blieb bis in dieses Jahrzehnt hinein gewahrt.

Fast zur selben Zeit wie Oberstleutnant Graf Schwerin waren noch andere Hitler-Gegner auf geheimer Mission in England – so die Legationsräte Adam von Trott zu Solz und Erich Kordt sowie die Rechtsanwälte Fabian von Schlabrendorff und Helmuth James Graf von Moltke – im Mai 1939 war schon der ehemalige Leipziger Oberbürgermeister Carl Goerdeler dagewesen. Alle wollten das gleiche: England zu einer festen Haltung gegen Hitler ermutigen, um den drohenden europäischen Krieg abzuwenden. Aber im Gegensatz zur Sudetenkrise im Herbst 1938 sprach die deutsche Opposition diesmal mit vielen Zungen – keiner wußte vom anderen, schon aus Sicherheitsgründen nicht. Für die Verantwortlichen Politiker in England aber ergab sich das konfuse Bild einer verzettelten Aktion.

In jenen von Düsternis und Schwermut beladenen Sommerwochen – ganz anders als die Deutschen, die nichtsahnend in die Sommerfrische fuhren, rechneten die Engländer beinahe fatalistisch mit dem Ausbruch eines neuen Weltkrieges – kam der junge Generalstabsoffizier gerade recht, den Briten zu raten oder ihre Sorgen zu nehmen. Seine Argumente und Vorschläge wogen schwer; anderseits schien er von Amts wegen (Abteilung Fremde Heere West) der richtige Adressat, um richtige (oder fiktive) Daten über die britischen Kriegsvorbereitungen an den Mann zu bringen.

Der arme deutsche Militärattache in London kam aus dem Staunen nicht mehr heraus: Er hatte noch fast keine der vielen Persönlichkeiten kennengelernt, zu denen sich Schwerin spielend Zugang verschaffte: Offiziere, Professoren, Parlamentarier, Journalisten, Gewerkschaftsführer, Bankiers. Zwar begegnete man Deutschen damals schon mit kühler Reserviertheit – die „Kristallnacht“ und Hitlers Wortbrüche hatten in England einen tiefen Schock hinterlassen. Dennoch wurde Schwerin überall höflich, oft sogar mit kameradschaftlicher Herzlichkeit empfangen.

Schwerin nahm kein Blatt vor den Mund. So berichtete zum Beispiel Oberstleutnant Charles Grey am 8. Juli Außenminister Halifax folgendes Zitat des deutschen Offiziers: „Wenn ich Ihre Regierung wäre, so würde ich jemand schicken, der wirklich Autorität hat, sehr gut Deutsch spricht und mit ihm (Hitler) ‚Machtpolitik‘ redet, denn das ist die einzige Sprache, die er versteht.“ Für Diplomaten alter Schule wie Botschafter Henderson mit seiner unterkühlten Sprache empfinde Hitler nur Verachtung.