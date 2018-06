BERNHARD: Da war ich sieben, acht Jahre alt. Und dann bin ich einmal mit dem Großvater spazierengegangen, wir wohnten damals in Traunstein, und hab’ während des Gehens ununterbrochen Schlaftabletten geschluckt, und am einmal ist mir übel geworden, hab’ ich gesagt, ich muß heim, das war von der Stadt ungefähr dreißig Kilometer entfernt, und ich bin weggelaufen und tatsächlich heimgekommen, wie, weiß ich nicht mehr, und bin dann vier Tage im Bett gelegen, in einem fort speibend, weil mir nichts in-, Magen geblieben ist.