In Glückstadt ist der Hering knapp geworden. An Stelle der traditionellen Matjesprobe, mußten sich die Glückstädter mit Freibier zufriedengeben. Bürgermeister Manfred Bruhn (unser Photo) befand nach dem Biß in den Matjes dennoch, daß er auch in diesem Jahr gut sei, obwohl der Hering zur Eröffnung der Matjeswochen 1979 in diesem Jahr in der Irischen See gefangen wurde. Früher, ja früher war es noch anders: Bis zum Jahre 1976 hatte die Stadt eine eigene Fangflotte, die einem Bauunternehmer gehörte. Doch der ging pleite – die Schiffe mußten verkauft oder verschrottet werden. Um nun die schon traditionellen Matjeswochen erhalten zu können, kam man auf Dänemark zurück: Hier wird der Hering in Tagesfängen in der Nordsee gefischt. Mit Lastwagen kommt er über Hamburg nach Glückstadt. Dort erhält er seine „enzymische Reife“ – Kenner bestätigen, daß der Glückstädter nach einer Prozedur von zehn Tagen besonders zart und weich sei. cm