Die Eltern der sehbehinderten Patientin Johanna Müller (Name von der Redaktion geändert) waren Cousine und Vetter, deren Väter waren Brüder. Von vier Geschwistern der Patientin waren zwei weitere ebenfalls sehr behindert, eine jüngere Schwester und der jüngste Bruder. Gemeinsame Diagnose: Retinitis Pigmentosa, kurz RP genannt.

Während ihrer Kindheit konnte Johanna Müller besser sehen als ihre sehbehinderten Geschwister. Als Teenager fuhr sie noch regelmäßig mit dem Fahrrad zur Untersuchung im es Augenleidens in die Augenklinik der Bonner Universität. Obwohl sie ohne Brille mühelos die Zeitung lesen konnte, nahm sie mit 17 Jahren an einem Stenotypistinnenkurs mit Blindenschrift teil. Sechs Jahre später beschleunigte eine Infektionskrankheit den Verfall ihres Gesichtsfeldes. Heute, mit 55 Jahren, kann Johanna Müller nur noch erkennen, wo sich ein Fenster in einem Zimmer befindet und ob die Sonne scheint oder nicht.

Im Alter von 22 Jahren erlebte Johanna Müller ihren ersten größeren Unfall. Damals wurde ihr klar, daß wohl kaum ein sehbehinderter Mensch so gefährlich lebt wie der RP-Patient, dessen Gesichtsfeld stark eingeschränkt ist, obwohl die Sehschärfe voll erhalten bleibt: Die volle Sehschärfe lenkt von der Einschränkung des Gesichtsfeldes ständig ab, so daß die Patienten ihren Gesichtssinn als normal empfinden.

Der Unfall ereignete sich, als Johanna Müller bei einer Firma arbeitete, die aus Platzmangel ihre Stenotypistinnen in einer Baracke auf dem Werkgelände untergebracht hatte. Von dort mußte sie über den Hof, auf dem allerlei Gerümpel und Eisenteile herumlagen, ins Bürogebäude zur Diktataufnähme. Hilfe lehnte sie ab, denn sie sah ja alles, wenn sie nur richtig hinsah. Eines Tages, als sie sich nach Überqueren des Hofes bereits außerhalb der Gefahrenzone wähnte, setzte sie wegen beginnenden Regens zum Laufschritt Richtung Eingangstür an. Sie sah bereits die Tür vor sich, als sie mitten im Laufen ihr Gleichgewicht verlor. Sie griff vergeblich um sich und stürzte an einer Kette vorbei in einen sechs Meter tiefen Schacht, der kurz zuvor ausgehoben worden war. Johanna Müller kam mit Platzwunden, Abschürfungen und einer gebrochenen linken Kniescheibe davon. Ähnlich glimpflich verliefen später noch zwei leichtere und ein schwererer Unfall, bei dem sie sich – „nur“ – den Arm brach.

Die seltsame Sehbehinderung der Johanna Müller, die Retinitis Pigmentosa, ist in der Öffentlichkeit weithin unbekannt. Dabei verdient diese Behinderung schon deswegen Aufmerksamkeit, Weil sie jeden von uns unvorbereitet treffen kann und weil die Behinderten eine potentielle Gefahr für ihre Umwelt darstellen. Die erschreckenden Aspekte der RP lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

Die Behinderung kann unerwartet und ohne Symptom-Vorwarnung in jedem Alter auftreten; danach breitet sie sich entweder in wenigen Jahren rapide aus oder erstreckt sich über lange Abnutzungsperioden bis zur totalen Erblindung.

Die Ursachen der Behinderung und mögliche Umwelteinflüsse sind weitgehend unbekannt, obwohl RP bereits Mitte des letzten Jahrhunderts diagnostiziert wurde.

Trotz einer Vielzahl von Therapieansätzen in aller Welt ist bisher keine erfolgreiche Behandlungsmethode bekanntgeworden.

Auch nach der vermutlichen Anzahl betroffener Patienten kommt dieser Behinderungsart gesundheitspolitische Bedeutung zu: In der Bundesrepublik Deutschland gibt es Schätzungen zufolge mindestens 20 000 RP-Behinderte. Bei einer Umfrage unter amerikanischen Augenärzten wurde Retinitis Pigmentosa – neben der Behandlung des Glaukom („grüner Star“) – als eines der dringlichsten künftigen Forschungsgebiets der Augenheilkunde bezeichnet.