Sein Name ist Horst Haase, in der Bonner SPD-Fraktion ist er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Fremdenverkehr, und er weiß nicht viel davon. Aber er weiß von sich reden zu machen, vornehmlich in gehobener Lautstärke. Solange dies deutsche Diplomaten trifft, etwa die der erstklassig besetzten Botschaft in Ankara, so mag man das noch als parlamentarisch-behördlichen Familienkrach durchgehen lassen.

Wenn jedoch solch ein Volksvertreter unvorbereitet, aber in offizieller Mission einreist, beispielsweise in die heikle und nationalstolze Türkei, dann kann es peinlich werden. Etwa, wenn das MdB aus Fürth seinen Gastgebern klarmacht, wie der kranke Mann vom Bosporus am deutschen Tourismuswesen zu genesen habe: „Deutscher Service, deutsche Hotelkategorisierung!“ Letztere gibt es zwar nicht, doch wie sollen das die Türken wissen, wenn es ein parlamentarischer Touristikexperte nicht einmal weiß?

Doch der kennt immerhin die wahren Sorgen seiner Landsleute in der bösen Ferne: Die türkische Regierung solle eine Sicherheitserklärung für ihre deutschen Badegäste liefern! Die beiden glücklicherweise allzeit wachsamen Fraktionskollegen konnten mit interpretatorischen Hochseilakten und verstohlenen Verweisen auf die Fremdsprachenkundigkeit ihres Sprechers nur das Schlimmste abbiegen. Zurück blieben völlig verstörte Gastgeber und eine vertane Chance. K. V.