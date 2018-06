So Bundesfinanzminister Hans Matthöfer und die SPD-Minister nicht noch in der letzten Minute torpedieren, was Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff vorbereitet hat, wird die Bundesregierung in der kommenden Woche eine neue Wohltat präsentieren, die – mit Blick auf den Wahltag im kommenden Jahr – den rund 1,5 Millionen Selbständigen in der Bundesrepublik zugute kommen soll: Bonn will die steuerliche Gleichbehandlung aller Freiberufler mit den abhängigen Arbeitnehmern bei der Vorsorge fürs Altenteil akzeptieren.