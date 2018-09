Die organisatorischen Vorbereitungen für den 49. Weltkongreß der Amerikanischen Reisebüro-Organisation (ASTA) schreiten zügig voran. Doch wenn am 21. Oktober Bundespräsident Carstens in der Münchener Olympiahalle das Reisebüro-Ballyhoo eröffnet, könnte es passieren, daß so mancher Ehrengast zwar seinen Sitzplatz gefunden hat, aber noch nicht weiß, wo er die Nacht über sein Haupt betten soll.

Er flog mit einem Direktions- und Assistentenstab ein und versprach „benefit for all“: Joseph Hallissey, der ASTA-Kongreßchef aus New York. Seine Aufgabe ist es, die noch anstehenden Probleme des Reisebüro-Treffens zu lösen. Eines davon: für 6000 geschätzte Teilnehmer stehen zur Zeit nur 4500 reservierte Räume zur Verfügung. Die Mehrzahl sind zwar Doppelzimmer, doch die Veranstalter rechnen noch mit weiteren 4000 Besuchern. Somit wollen zwischen dem 21. und 26. Oktober in München rund 10 000 Touristiker versorgt, untergebracht und unterhalten werden. Viele werden sich mit Unterkünften der mittleren Kategorie zu bescheiden haben, ihnen stehen bei der Suche nach Privatquartieren auch ausgedehnte Fahrten ins Münchener Umland bevor.

Der lokalen Hotellerie kann das allemal egal sein. Sie verzichtet zwar auf rund zwei Millionen Mark, weil sie ihre Betten zu Discountpreisen verkauft (50 bis 60 Prozent unter Normaltarif), doch Subventionen der Stadt München und der Deutschen Zentrale für Fremdenverkehr (DZT) füllen die Kassen wieder auf.

Das Benefit der Münchener Herbergen ist also gesichert. Andere Reisekaufleute dagegen, die einst gute Umsätze mit Gästen aus Amerika machten, sehen ihr Wohlergehen allerdings in weiter Ferne. Der Dollarverfall und die Energieknappheit lassen es den Amerikanern immer weniger ratsam erscheinen, ihren strapazierten Geldbörsen einen Deutschlandtrip zuzumuten.

Die pessimistischen Prognosen werden nicht nur in München gehandelt, auch in anderen deutschen Ferienregionen sieht man skeptisch in die Zukunft, was die Erwartungen an die einst so ausgabefreudigen Besucher aus den USA anlangt. Zwar werden die amerikanischen Reisebüro-Kaufleute vor und im Anschluß an ihren Kongreß das Gastland auf 152 angebotenen Informationsreisen durchqueren können; ob diese Regionen aber später auch aus dem Füllhorn der US-Globetrotter schöpfen können, bleibt angesichts der Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten offen. Die Diskussionen über das Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten des Münchener Kongresses würden erneut entbrennen.

Derlei Diskussionen sind beim Gastgeber, kaum zu befürchten, wenn der Deutsche Reisebüro-Verband im November quasi im Gegenbesuch in Washington tagt. Da die Deutschen, die „Reiseweltmeister“, immer noch in steigenden Zahlen ihr „Urlaubstraumland“ Amerika ansteuern, steht der Nutzenfür die Amerikaner außer Zweifel.

Paul Karlob