In diesen Tagen der Erinnerung an den Kriegsausbruch von 1939 sieht man in England die eine oder andere Karikatur des großen David Low. Er half seinem Volk lachend tapfer sein. Von ihm stammt aber auch der Vergleich der britischen Gewerkschaften mit einem müden Karrengaul, dem der Hafersack mehr als alles andere bedeutet.

Nicht nur den Kritikern der Trade Unions kommt jetzt diese Kennzeichnung wieder in den Sinn, auch der eigene Blick der Gewerkschaften schweift in die Vergangenheit. „Vorwärts in die achtziger Jahre, nicht zurück in die dreißiger!“ – das steht auf Ansteckplaketten und Aufklebern, die den 111. Gewerkschaftskongreß in Blackpool beherrschen, auf dem 1200 Delegierte zwölf Millionen Mitglieder vertreten. Es ist ein Blick zurück in Angst. Denn wie viele der heute lebenden Briten haben das Jahr 1931 noch als Familienväter erlebt?

20 Prozent Inflation und zwei Millionen Arbeitslose sind jedoch reale Möglichkeiten des kommenden Winters. Das und nicht der alte Haß auf die Konservativen bestimmt die verbal-heftige Gegnerschaft der Reden von Blackpool. Angst – und der eklatante Mangel an Gegenrezepten. Denn die Kombination von Staatskrediten zur Sicherung der Arbeitsplätze, Lohnrestriktionen zur Eindämmung der Teuerungsrate, Subventionen von Exporten zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit und hohen direkten Steuern, um das alles zu bezahlen – diese Labour-Politik ist am 3. Mai abgewählt worden.

Man weiß heute, daß etwa dreieinhalb bis vier Millionen Gewerkschaftsmitglieder für Frau Thatcher gestimmt en, also für höhere Löhne um den Preis steigender Kosten, abgebauter Staatsindustrien und rigoroser Sparpolitik. Doch siehe da: In Blackpool waren alle Delegierten einhellig gegen die Konsequenzen dieser Wahl.

Wenig hilft da die Erklärung, die Delegierten eines britischer Gewerkschaftskongreßes repräsentierten nur jene zehn Prozent der Mitglieder, die sich die Mühe machten, an Delegierten-Wahlen teilzunehmen. Nicht einmal Frau Thatchers extremste Gewerkschaftsreformer wollen auch noch die Selektion der Kongreßteilnehmer beeinflussen. Urabstimmungen, keine Zwangsmitgliedschaft pro Betrieb und keine Streikposten vor nicht bestreikten Firmen, das genügt den Konservativen vorerst als Gesetzgebungsprogramm.

Der Kongreß sagte dem den Kampf an, nicht sehr überzeugend, aber was sonst sollte er tun. 112 Gewerkschaften sind 100 zuviel, aber da lassen die Änderungen auf sich warten. Charismatische Führer fehlen derzeit. Die Zukunft der verbündeten Labour-Party macht Sorgen. Über die britischen Gewerkschaften wird in den Reihen der Gegner etwa soviel Unsinn produziert, wie sie selbst machen. Liest man jedoch unter den Schlagzeilch von der „Kriegserklärung an Frau Thatcher“ auch das Kleingedruckte, so hört sich manches weniger militant, wohl aber sehr unsicher an.

Der schnauzbärtige Vorsitzende des Kongresses, Postgewerkschafter Tom Jackson, lockte mit der Formel, freiwillige Lohnrestriktionen seien kein Problem, wenn gleichzeitig die Regierung der Inflation Zügel anlege. Unterlasse sie das aber und fördere sie zudem die Arbeitslosigkeit und gebe sie „die Politik des Einverständnisses“ auf, dann würden die Gewerkschaften keine Rücksicht nehmen. Es ist diese Furcht vor dem Verlust der „consensus policy“, die zur Sorge vor einer Wiederholung der dreißiger Jahre hinzukommt. Eigentlich möchten sie nichts als verhandeln, das erspart das Handeln. Verhandeln bedeutet Respektiertsein und zielt auf Kompromisse ab, handeln bedeutet ändern, Auf-sich-gestellt-Sein, riskieren, vielleicht verlieren.

Karl-Heinz Wocker