Heide Simonis, 36 Jahre alt, gelernte Volkswirtin und seit 1976 Bundestagsabgeordnete auf dem linken Flügel der Sozialdemokraten, hat während der Parlamentsferien ein ungewöhnliches Betriebspraktikum absolviert, das allerdings letzte Woche ganz plötzlich und unverhofft hochaktuell wurde: Sie war gerade bei der Bundeswehr, um sich auf Panzern und Kampfflugzeugen, in U-Booten und Kleiderkammern nach Einsatzmöglichkeiten für Frauen umzusehen, als der Bundeswehrbeauftragte Willi Berkhahn in der Bild-Zeitung darüber nachdachte, wie man in den 90er Jahren die Lücken (auf Grund schwacher Geburtenjahrgänge) in den Reihen der Staatsbürger in Uniform auffüllen könne: durch die Frauen.