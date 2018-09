„Ein Mensch fällt aus Deutschland“, von Konrad Merz. Das schmale Buch, eine Autobiographie, ist schon einmal erschienen, 1936, im legendären Querido Verlag in Amsterdam (während in Deutschland die Literatur entschlief, als die Nation erwachte). Aus Berlin war der Autor in die Niederlande entflohen – dem Zugriff der Gestapo. Er schildert nur sich – als wollte er herausfinden, was nach diesem Lebens-Abschnitt von Konrad Merz geblieben ist. So kommt es, daß seine zurückgebliebenen Landsleute nur spiegelbildlich in den Spuren ihrer Vergehen kenntlich werden: Was sie Merzens Seele, seinem Leib und seinen Worten angetan haben, verrät die gequälte Sprache der Erinnerung. Die Sätze sind angespannt, gedehnt, verdreht und gefoltert; sie brechen aus ins Verrückte und Sinnlose, ins Protokoll der Epoche. Der deutsche Flüchtling – „Emigrant“ ist zu wenig, der Haftbefehl der Gestapo zu deutlich – zieht als Arbeitsloser durch Amsterdam. Holländer helfen ihm, verhaften ihn, weisen ihn aus, mißverstehen ihn: Merz ist in der Fremde angelangt. Große Literatur hat er nicht geschrieben, dazu war wohl die Zeit zu groß, die die Menschen klein machte. Manche Seiten des Buches aber verdanken sich einem überraschenden, fast manierierten Gestaltungswillen, der Merz in die Nähe der Expressionisten rückt. Der Konkret Literatur Verlag widmet sich in seiner „Bibliothek der verbrannten Bücher“ jener Emigrationsliteratur, die nach 1945 in Deutschland nicht wieder veröffentlicht worden ist. Für den einundsiebzigjährigen, in den Niederlanden gebliebenen Autor kommt das Unternehmen freilich vierunddreißig Jahre zu spät. (Konkret Literatur Verlag, Hamburg, 1979; 173 Seiten, 18,90 DM.)

Michael Naumann

„Der wahrhaftige feurige Drache“, zwei Zauberbuch-Parodien. Wie man sich unsichtbar macht, einen Dieb bannt, die Liebe jeder Frau gewinnt, Unfälle auf Reisen vermeidet, Tote zum Sprechen bringt und allerlei andere schwarzmagische Künste lehrt „Der wahrhaftige feurige Drache“. Beigegeben ist „Doctor Faust’s großer und gewaltiger Meergeist“, eine Teufelsbeschwörung zwecks Gewinn von Schätzen unter Wasser. Es handelt sich um Parodien aus dem vorigen und vorvorigen Jahrhundert, die ernst genommen worden sind. Inzwischen Rarissima, wurden sie aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Gießen photomechanisch nachgedruckt. Unleserliche Wörter und verschmierte Abbildungen seien im Original genauso unleserlich und verschmiert, versicherte die Verlegerin auf Anfrage, sonst wär’s ja keine bibliophile Ausgabe. Eine originelle Deutung des Begriffs „bibliophil“, der immer vager wird – siehe Harenbergs „bibliophile“ Taschenbücher. Die Auflage ist niedrig (tausend Stück), die äußere Aufmachung ansprechend, darum kommt das Oktav-Büchlein ziemlich teuer. Als Dreingabe ein überflüssiges Vorwort und ein in die Zauberliteratur vortrefflich einführender Aufsatz von Roderich Feldes, doctor diabolicus. (Keil Verlag, Bonn, 1979; 224 S., 20 Abb., 32,50 DM.) Hans Daiber