Es gibt gewiß größere und schwerer lastende Sorgen. Aber das Dilemma ist nun auch schon über dreißig Jahre alt. Das Problem heißt: Wie gewinnt man für ein zwischen Idyll und Langweiligkeit unentschiedenes linksrheinisches Universitätsstädtchen, das zufällig zur Hauptstadt eines Nationen teils wurde, so etwas wie ein kulturell interessantes, vielleicht sogar markantes Profil. Hochfliegende Ziele vor Augen, den Erfolgszwang im Nacken, aber den Status des Provisorischen auf der einen und die kommunale Kompetenz als Abgrund auf der anderen Seite versuchte mancher schon die Gratwanderung; aber dem Sichaufraffen folgte ziemlich schnell die Resignation und das Sichanpassen.

Für den – zweifellos schwerfälligsten, weil am festesten verwurzelten und in der Abstraktion seines Gegenstandes nur mit Mühe durch Indoktrination oder spontane Begeisterung zu belebenden, jedenfalls am Rande befindlichen – musikalischen Bereich gilt, daß ein traditionelles Beethoven-Fest mit fabelhaften Gast-Interpreten zwar eine momentane Attraktion sein kann, aber gewiß keine stadtspezifische Eigenleistung sein muß, daß die Versuche, mit Stadtmusikanten oder einem Klang-Environment, mit Erstaufführungen von Isang Yun oder Renato de Grandis, mit einem Improvisationskurs an der Musikschule oder einer Kinderoper wenn schon kein Gegengewicht, so doch eine Ergänzung zu Abonnementskonzerten oder zum Opern repertoire zu liefern, fast den juristischen terminus technicus vom „Versuch am untauglichen Objekt“ erfüllen. Ein Blick über das Parkett oder durchs Pausenfoyer während einer Opernpremiere macht schnell klar: dieser keimfreien Mischung aus smart und soigniert ist vieles, aber kein Engagement für irgendwie aus der kleingärtnerisch gepflegten Ordentlichkeit ausbrechendes, vielleicht sogar Nachdenklichkeit erzeugendes Spektakel zuzumuten.

Nun versucht sich mit Beginn der neuen Saison wieder ein neues Team um das Bonner Musikleben. An der Spitze der Pole Jan Krenz, Jahrgang 1926, ein Mann, der nach dem Studium in Warschau und Paris fünfzehn Jahre lang das große Sinfonieorchester des polnischen Rundfunks leitete, dabei viel für die Neue Musik in Polen, vor allem auch für Penderecki tat, dann Chef der Warschauer Oper war und zweimal den Nationalpreis erhielt. Frankfurt und Hamburg wollten ihn schon einmal haben, doch damals hatte er Angst vor zuviel Verwaltungsarbeit. Inzwischen aber hat er „erfahren und verstanden, daß man in Deutschland, wenn man etwas erreichen will, den Titel Generalmusikdirektor tragen muß...“

Er weiß, daß „Bonn nicht weit von Köln“ entfernt ist – so will er nicht das dortige große Haus übertreffen, sondern mit „mehr Mozart als Wagner und Strauss“, aber auch mit früher Moderne und unbekannterem Rossini, mit dem Polen Moniuszko und eher Kammermusikalischem „langsam etwas weiterkommen“.

Jetzt begann er mit „Carmen“: Eine vehemente Ouvertüre mit harten synkopierenden Posaunen, ein rasantes Vorspiel zum vierten Akt mit Bläser-Wirbeln, die fast mehr an Smetana als an einen Franzosen oder gar an Spanisches erinnerten, zwischendurch dann eine Menge sehr schön verträumter Lyrik, sehr vorsichtiges Begleiten, auch gewandtes Auffangen einiger Beinah-Schmisse – aber vom sorgfältigen Einstimmen über die Präzision der Bläser-Vorschläge bis hin zu jener Sinnlichkeit von Klängen, die sich nicht in graphische Zeichen fassen läßt: Da ist noch sehr viel Arbeit zu tun.

Der neue zweite Mann, Martin Turnovsky, stammt aus Prag. Er war zunächst in Brünn, dann in Pilsen, 1966–68 Generalmusikdirektor in Dresden, ging von dort nach Wien, ist seit 1975 Chef der Norwegischen Staatsoper in Oslo – jetzt wurde er auch „Chefdirigent“ in Bonn. Der Oberspielleiter Uwe Kreyssig arbeitete früher bei Walter Felsenstein.

In „Carmen“ allerdings ein junger französischer Regisseur: Jean-Claude Auvray, der bei Jean Vilar, Jean-Pierre Ponnelle und Giorgio Strehler lernte, aber wohl noch nicht genug. Große Worte: Zentrales Thema sei das „Außenseitertum von Carmen und José; sie sind beide isoliert und vereinsamt in einer feindlichen Umgebung“; Carmen sei wie Lulu, und José wird verglichen mit Wozzeck. Das möchte man sehen. Und so führen, während des zweiten Teils des Vorspiels Soldaten ihren ehemaligen Kollegen José vor die weiße Wand: Auf den letzten Fortissimo-Schlag wird der Deserteur erschossen. Die wachhabenden Soldaten besingen die (nicht vorhandene) „Menge im Gedränge“ aus der Sicherheit eines umzäunten Kasernenhofs, Zigarettenarbeiterinnen werden geknebelt hereingeführt, Knaben offenbar zur Arbeit gepeitscht, ein Geschundener in Leinenbündel weggeschleppt, und der Priester darf wenigstens die letzte Ölung bringen. Doch dann ist Schluß mit der Sozial-Malaise. Die Zigeuner saufen, die Schmuggler asten sperrige Leerkisten über die Bühne, und tanzen kann kaum jemand. Logik ist in dieser Inszenierung Mangelware.