„Heute vor 40 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. In Europa dauerte er fünf Jahre und acht Monate. Er brachte über 55 Millionen Menschen den gewaltsamen Tod, stürzte Deutschland in den Abgrund einer militärischen und politischen Niederlage, zerstörte das deutsche Ansehen in der Welt und schuf die Voraussetzung für die Teilung Deutschlands und Europas.“

So hat Karl Carstens seine Fernsehansprache zur Erinnerung an den 1. September 1939 begonnen, an den Tag, an welchem die Deutschen in Polen einmarschierten: aus einer Warte, von der aus der Weltkrieg wie ein Naturereignis, wie ein Schicksalsschlag erscheint. Wer überfiel da wen? Das Wort Polen taucht gar nicht auf. Ein Lapsus?

Es fehlt auch jedes Wort zur Politik gegenüber dem Volk, das unter den Deutschen am meisten gelitten hat. Dafür hat Karl Carstens die Gelegenheit genutzt, auf die Fragen derjenigen aus der „jungen Generation“ einzugehen, „die nicht bereit sind, denen, die an den Fronten gekämpft und gelitten haben und zu Millionen gestorben sind, ehrenhaftes Denken und Handeln zuzubilligen“. Ihnen fehle, argumentiert er wie seinerzeit Alfred Dregger, als es galt, Filbinger gegen Norbert Blüm zu verteidigen, die „Erfahrung des inneren Konflikts, in dem die deutschen Soldaten damals standen“.

Eine solche Gedenkrede war schon lange nicht mehr zu hören aus solchem Anlaß: Sie schweigt, wo Sprechen sich gebietet – und sie versucht eine Ehrenrettung für die „Opfer“ eines Meinungszwiespalts zwischen den Generationen an einem Tag, der dazu weniger taugt als jeder andere.

*

Dieser Krieg, dem 56 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, sei die „unvermeidliche Folge einer wahnwitzigen Politik“ gewesen, hat Franz Josef Strauß geschrieben. Zwei Dinge müßten aber voneinander unterschieden werden: „die volle Anerkennung der Fehler und Verbrechen der deutschen Politik in der Vergangenheit und eine normale, nüchterne und vernünftige Einstellung zu den gegenwärtigen und künftigen Aufgaben Deutschlands“.

Seine Botschaft lautet: Das ist nun alles Geschichte. Weil das so ist, nennt er es „für uns unannehmbar, daß die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte künstlich auf die Jahre 1933 bis 1945 zusammengeschrumpft und dann gleichsam unter einem riesigen Vergrößerungsglas für ideologisch-politische Zwecke mißbraucht wird“.