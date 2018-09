ARD, Donnerstag, 6. September: „Craig Russell in Concert“

Wir werden uns, wenn eine politisch brisante oder künstlerisch extraordinäre Sendung wieder einmal zur Mitternachtszeit gesendet wird, an den sechsten September erinnern – den Tag, an dem es möglich war, daß – um 21 Uhr! – ein kanadischer Stimmenimitator, nahezu unkommentiert, in englischer Sprache – und keinem Oxford-Englisch, wohlgemerkt! – amerikanische Stars parodierte, deren Showgewohnheiten hierzulande (wenn es sich nicht gerade um Marlene, Barbra oder Liza handelt) allenfalls die kleine Schicht jener Kenner versteht, die das Original, den gesungenen und in unverwechselbarer Weise zur Darbietung gebrachten Text, so perfekt kennen, daß sie jede Abweichung und jede Überzeichnung unverzüglich bemerken: da, seht, die Form ist, von der Übertreibung abgesehen, die gleiche, aber der Inhalt ist ein anderer!

Wer also nicht sehr genau wußte, an diesem Dialektabend (ein Kanadier veräppelt Hollywood), wie und was Mae West und Bette Midler einst sangen oder in welcher Weise Judy Garland auf den Hund gekommen ist, der war so verloren wie ein deutscher Sprache und Kultur ein bißchen kundiger Amerikaner, dem Werner Schneyder Parodien von Hans-Albers-, Claire-Waldorff- oder Werner-Finck-Texten vorträgt... und das alles ohne die geringste Erklärung von Hintergrund, Stellenwert und Kontext des Gebotenen.

Nichts gegen Craig Russell: Der Mann hat als Parodist, will heißen: überzeichnender Imitator, der das Original zur Kenntlichkeit entstellt, wahrscheinlich niemanden, der ihm an Variationskraft ebenbürtig ist – in Sekundenschnelle von Elvis zu Louis, von Judy zu Ella hinübergewechselt! Aber wo ist er selbst, dieser Craig Russell?

Wird ein Parodist, der schlupfwespenartig seine Rollen vertauscht (allenfalls mal ein paar kräftigere Herrenwitze zwischen den Verwandlungen), nicht zum Un-Menschen, dem es gleichgültig ist, ob er, der muntere Frauenverächter (der große Armstrong wird, sehr bezeichnend, nicht parodiert, sondern respektvoll nachgeahmt), das zum Kommers- und Kommerz-Lied herabgekommene „Glory, Glory, Hallelujah“ oder die zum Wrack gewordene arme Judy Garland karikiert?

Ein Parodist, der nicht er selbst, sondern immer nur die anderen ist – einer, der also nie zu sich selbst zurückkehren kann, sondern übergangslos von Objekt zu Objekt hüpft, verliert schnell das Interesse, da das Parodierte, mit geringem mimischen Einsatz dargeboten (die Hand, die durchs Haar fährt, das Augengeklimper), austauschbar, beliebig und allzu leicht verfügbar erschien. Die Parodie der Show-Stars, die Demonstration hätte sein müssen, war selber nur Show.

Auf höchstem Niveau allerdings. Momos