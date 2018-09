Bremen und Kiel kämpfen um den Zuschlag

Von Günter Haaf

Diplom-Biologe Friedrich Buchholz wollte seinen Beitrag zur Lösung kommender Welternährungskrisen vor Ort leisten. Der junge Forscher plante, die Häutung des Nordseekrabben-großen antarktischen Krebses Euphausia superba zu studieren – in der Hoffnung, Rückschlüsse über das Wachstumsvermögen dieses wichtigsten Tieres des südpolaren Krills ziehen zu können. Die etwa sechs Zentimeter langen Krebstierchen kommen in den eisigen Gewässern rund um die Antarktis in solchen Mengen vor, daß sie von Fischereibiologen heute als die größte ozeanische Nahrungsreserve der Menschheit angesehen werden.

Als Buchholz eine Absage der Amerikaner bekam, weil sie gerade keine Forschungsstelle in einer ihrer Stationen auf dem sechsten Kontinent frei hatten, schien das Projekt des deutschen Krill-Experten schon gescheitert. Doch dann hatte ein Kollege eine Idee. Professor Gotthilf Hempel, Meeresbiologe und Vorsitzender des deutschen Landesausschusses des internationalen wissenschaftlichen Komitees für Antarktisforschung (SCAR), benutzte seine Kontakte zu polnischen Polarforschern, die er während der Verhandlungen zur Aufnahme der Bundesrepublik und Polen als neue SCAR-Mitglieder im Mai 1978 kennengelernt hatte. Ein Telephongespräch mit den Kollegen an der Weichsel machte alles klar: Buchholz verbrachte den Südsommer 1978/79 auf der polnischen Station Arctowski auf King-George-Island vor der Küste der antarktischen Halbinsel.

Es geht um den Krill

Um den Krill, diese enorme Masse im offenen Meer schwimmender Krebse, dreht sich auch die Forscherkarriere des 28jährigen Meeresbiologen Uwe Kils. Als Teilnehmer der deutschen Antarktis-Expedition 1977/78 studierte er Körperbau und Lebensweise des Euphausia superba, der ununterbrochen mit seinen fünf hinteren Beinpaaren rudern muß, um nicht in für ihn tödliche Tiefen abzusinken: „Ein ausgezeichneten Schwimmer, kann über viele Tage mit einer Geschwindigkeit von neun Meter pro Minute schwimmen und kurzzeitig mit 60 Zentimeter pro Sekunde fliehen.“ Kils’ Beobachtungen über den Krill, dessen Gesamtgewicht auf 750 Millionen Tonnen geschätzt wird, brachten ihm inzwischen den Doktortitel ein.

Zum tiefgefrorenen Kontinent drängt es auch den Spezialisten für eiszeitliche Geologie, Pro-März 1980 an einem Unternehmen namens GANOVEX ’79 (German Antarctic North Victoria Land Expedition ’79) teil, mit dem eine geologisch ungemein interessante, aber auch ungemein schwer zugängliche und deshalb nahezu unerforschte antarktische Gebirgsregion erkundet werden soll.