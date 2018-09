Inhalt Seite 1 — BONNER KULISSE Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mitgefangen, mitgehangen–das gilt für Uwe Lüthje, Generalbevollmächtiger des CDU-Schatzmeisters Walther Leisler Kiep, noch ehe überhaupt feststeht, ob er in den großen CDU-Spendenskandal verwickelt ist, der nun schon seit einigen Jahren schwelt und im vergangenen Jahr den ehemaligen BDI-Präsidenten und Bonner Unternehmer Nikolaus Fasolt zu Fall brachte.

Fasolt war einer jener rund hundert Unternehmer, die über eine Liechtensteiner Firma wertlose Gutachten kauften, deren Erlös in Wirklichkeit für die CDU-Parteikasse bestimmt war. Abgewickelt wurden die Transaktionen über die CDU-eigene „Unions Betriebs GmbH“, gegen dessen Geschäftsführer Peter Müllenbach ebenfalls ermittelt wird.

Der Grund der Ermittlung dieser recht ungewöhnlichen Parteifinanzierungs-Praxis ist der Verdacht auf Steuerhinterziehung. Die Gutachten-Käufer haben ihre indirekte Parteispende nämlich als Betriebsunkosten abgesetzt und so widerrechtlich Steuern gespart.

Da sich die Erfinder solcher Transaktionen in der CDU-Parteizentrale befinden, wird zwangsläufig auch gegen sie, und zwar wegen Beihilfe bei der Steuerhinterziehung, ermittelt. So kam denn auch Uwe Lüthje als Generalbevollmächtigter des CDU-Schatzmeisters ins Zwielicht, obgleich die Gutachten-Spenden in eine Zeit zurückreichen, da er mit den CDU-Finanzen noch nichts zu tun hatte.

Schmerzlich für ihn ist, daß sich die Ermittlungen solange hinziehen und ihn nun sogar die Karriere gekostet haben. Zu Jahresbeginn hatte es so ausgesehen, als werde das Verfahren gegen ihn bald abgeschlossen sein. Darauf bauend hatte Lüthje seine Wahl als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Dortmund zum 1. Januar 1980 angenommen. Da noch immer kein Verfahrensende abzusehen ist, hat Lüthje jetzt auf den Geschäftsführerposten verzichtet. Das Fatale für ihn: „Ich weiß nicht, was los ist und was konkret gegen mich vorliegt.“

Das Präsidium der CDU-Sozialausschüsse hatte am Ende doch nicht den Mut, die Delegierten der 18 Bundestagung letzte Woche in Krefeld mit den erarbeiteten Leitsätzen einer zukunftsorientierten Energiepolitik zu konfrontieren. Offenbar paßte das klare Bekenntnis zu: Kernenergie ebensowenig in den schon eingeläuteten Vorvahlkampf wie die deutlich erkennbare Zurückhaltung des Bundesvorstands der Sozialausschüsse gegen den sogenannten Brennstoffkreislauf, also die Wiederaufbereitung von Spaltstoffen.

Anders als die überwiegende Mehrheit der Pirtei stellen die Verfasser der Leitsätze um den CDU-Abgeordneten Ferdi Breidbach die Notwendigkeit einer nationalen Wiederaufbereitung in Frage. Breidbach tendiert dazu, das Problem des Brennstoffkreislaufs international zu lösen.