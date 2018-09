Von Gisela Lindemann Ich hatte zu kämpfen mit einem Verdacht. Das muß ich zuerst einmal bekennen angesichts des neuen Buches von –

Günter Herburger: „Orchidee“, Gedichte; Luchterhand Verlag, Darmstadt/Neuwied, 1979; 112 S., 12,80 DM.

Die Gedichte sind Anna Katrine Herburger gewidmet, der kleinen Tochter, die in einem Farbfoto auf dem hinteren Buchdeckel abgebildet ist, einem hinreißenden Intellektuellen-Kinderbild, im Liegestuhl thronend, auf dem Kopf ein verwegener Strohhut (anders herum, als er gemeint ist), die Beinchen mit dem Babyspeck in der Luft baumelnd, auf dem Schoß ein dickes Buch (vielleicht des Vaters „Flug ins Herz“, fiel mir zuerst dazu ein, aber es paßt mit dem Format nicht ganz), darunter die Zeile: „Anna Katrine H., forschend an der Adria“.

Der Band erscheint wie ein Requiem für dieses Kind: das Foto, gesetzt wie ein Denkmal, legt das ebenso nahe wie die Texte selbst, die sich lesen als ein inständiger Versuch, die „rücksichtslose Zeit“ aufzuhalten, die „bereits die Erinnerung zu verschlingen droht“, wie es am Rande des kurzen Vorwortes heißt. „Da wir nur noch in Versen untereinander. reden“, heißt es darin an einer anderen Stelle, und der Schlußabsatz lautet vollständig so: „Zurückgekehrt in den Schoß ihrer Mutter, sagt meine kleine Tochter, sie sei nun müde und satt, brauche kein Breilein mehr, im Weltall könne sie nicht bleiben. Morgen gehe sie wieder in den Kindergarten und kämpfe um die Holzeisenbahn. Ich lege den blauen Rucksack, in dem ich sie mit mir trug, zusammen, kühle meinen Schmerz und meine Trauer, während die rücksichtslose Zeit bereits die Erinnerung zu verschlingen droht.“

Das ist, wie mir scheint, nicht anders zu lesen als aus der Perspektive von jenseits des Todes: eines Todes vielleicht, den die kleine kranke Tochter schon viele Male in ihrem kurzen Leben gestorben ist, um dann doch, in den lebendigen Zeiten, zu Kindergarten und Holzeisenbahn zurückzukehren. Und auf den ersten Blick wird ja auch das Bild durch die Unterzeile zu einem – noch so vorläufigen – Bollwerk gegen die Kränkung, daß die gefräßige Zeit die Trauer um die vielen Tode des kranken Kindes immer wieder allzubald verschlingen werde.

Gleichwohl setzte gerade hier mein Verdacht ein: es könne, das Bild betreffend, mit unlauteren Mitteln gearbeitet worden sein. Dazu muß ich eine persönliche Bemerkung machen. Mutter eines einzigen Kindes, bin ich in keiner Lebenssituation imstande, etwa Mahlers „Kindertotenlieder“ oder Schuberts Quartett „Der Tod und das Mädchen“ anders zu hören als mit einem tiefen Schauder der Angst, es könnte einmal meinem eigenen Kind etwas zustoßen. So fühle ich mich unmittelbar betroffen von Texten wie Herburgers Kindertotenliedern: ich komme um solche Bücher gar nicht herum.

Aber umso mißtrauischer bin ich beim Lesen, bei dem Betroffenheit so notwendig wie gefährlich ist. So bin ich auf doppelte Weise erschrocken über das Bild, als ich das Buch zum erstenmal anfing zu lesen: erschrocken zuerst von der Nachricht der Todesnähe des hier so blühend gezeigten Kindes und gleich danach und eben deshalb von dem Verdacht, ich solle mit diesem außerliterarischen Mittel überrumpelt werden und also überredet zum Lesen und Akzeptieren der Gedichte.