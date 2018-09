Propaganda als Geburtstagsliteratur – Schon seit einem Jahr fühlt sich der arme Bürger dauernd agitiert

Von Marlies Menge

Ein Mann in Ostberlin verlangt in einem Eisenwarengeschäft 29 Nägel. „Warum nehmen Sie nicht 30?“, will der Verkäufer wiesen. „Hören Sie auf!“, stöhnt der Kunde, „ich kann die Zahl 30 nicht mehr hören.“

Der Überdruß, der sich in solchen Witzen Luft macht, ist verständlich. Seit mehr als einem Jahr scheint die DDR nur noch auf ihren 30. Geburtstag, den 7. Oktober, hinzuleben. Seit dieser Zeit könnte der arme DDR-Bürger keine Zeitung mehr aufschlagen, ohne daß ihm die 30 ins Auge sprang. Er konnte über keine Straße mehr gehen, ohne die 30 lesen zu müssen: auf Spruchbändern, Häuserfronten, Plakaten. Jeden Handschlag, den er im Betrieb tat, tat er „zu Ehren des 30. Jahrestages“. Dauernd fühlte er sich agitiert. Dauernd wurde ihm eingehämmert, daß er in einem Staat lebe, in dem nahezu paradiesische Zustände herrschen. In Ausstellungen zum 30. Geburtstag, wie zum Beispiel in „Unser aller Werk“ im Museum für Geschichte, wurde nur gejubelt über Erfolge. Nicht anders auf den Plakaten, die der „Verlag für Agitations- und Anschauungsmaterial“ zum DDR-Geburtstag herausgebracht hat: Da ist ein strahlendes Schulkind vor einer Tafel zu sehen, auf der steht: „3 x 10 = 30 Jahre DDR“. Oder ein ebenso strahlender Vater mit Kleinkind auf den Schultern, dazu der Text: „Alles für das Glück des Menschen“. Oder ein Arbeiterkopf mit Schutzhelm, dazu in roter Schrift: „Mein Stolz – Bürger der DDR“.

Jubel in Wort und Bild

Es war kaum zu erwarten, daß in den Büchern, die zum 30. Jahrestag erschienen, etwas anderes stattfinden würde als Jubel in Wort und Bild. Tatsächlich sind sie so etwas wie Plakate in gebundener Form, Neues Deutschland in Buchformat. Am teuersten ist ein Bildband –

Herausgeberkollektiv: „DDR-Bildband“; VEB F. A. Brockhaus-Verlag, Leipzig 1979; 328 S., 58 Mark.