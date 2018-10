Die Mannheimer Botschaft des Vereins für Socialpolitik

Von Rudolf Herlt

Mannheim wird in Zukunft seine Bedeutung nicht mehr nur aus der Musikgeschichte wegen des Orchestereffekts des Mannheimer Crescendos und aus der Rechtsgeschichte wegen der Mannheimer Akte zur internationalen Ordnung des Rheinverkehrs ableiten. Seit der vergangenen Woche steht sein Ruhm auf einem dritten Bein: auf der Mannheimer Botschaft der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – Verein für Socialpolitik –, einer Vereinigung von über siebenhundert Professoren aus der Bundesrepublik, Österreich und der Schweiz.

Die Gesellschaft wurde 1873 gegründet und erörtert seither in Wort und Schrift Fragen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, aber auch der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Sie genießt den Ruf, überaus seriös, gelegentlich etwas langsam, meist aber in einer Sprache an die drängenden Fragen unserer Zeit heranzugehen, die die Mitglieder praktisch unter sich bleiben läßt.

Was die beiden letzten Urteile angeht, war es in Mannheim anders. Seriös waren die Professoren natürlich wie eh und je. Doch Sätze wie dieser: „Als Effizienzkriterium dient das Maximum des Integrals der abdiskontierten Nutzenströme, die dem Zeitpfad des Konsums zugeordnet sind“, fielen nur noch selten. Und der Vorwurf schließlich, die Ökonomen gingen immer erst an die Probleme heran, wenn sie die Politiker längst ad acta gelegt haben, war diesmal nicht aufrechtzuerhalten. Mit geradezu seherischem Weitblick haben die Professoren bei Beginn der Vorbereitungen zur Mannheimer Tagung vor zwei Jahren ein Generalthema gewählt, das sich zum aktuellsten und drängendsten der modernen Industriegesellschaft entwickelt hat.

Warum so viel Aufregung?

Es ging um die Frage: Zwingt der begrenzte Vorrat an nicht erneuerbaren Rohstoffen – Metalle und fossile Brennstoffe – zur Einschränkung des Wachstums oder gar zur Konsumdrosselung? Die Professoren haben diese aufregende Frage auf zwei dürre Worte verkürzt. Sie nannten das Thema, das die Menschheit seit der aufsehenerregenden Studie von Dennis Meadows über die „Grenzen des Wachstums“ im Auftrag des Club of Rome im Jahre 1972 und seit der scheinbar grandiosen Bestätigung der Thesen durch die Ölkrisen von 1973 und 1979 um den Schlaf bringt, schlicht „Erschöpfbare Ressourcen“.