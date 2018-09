Die Christlich-Soziale Union: Straußens Basis, aber auch sein Ballast

Von Nina Grunenberg

CSU-Parteitag in München: ein bayerischer Feldgottesdienst vor der Schlacht um Deutschland: 1060 Delegierte demonstrieren Kraft durch Geschlossenheit. Kein Pfiff, kein Ei, kein Kommunist störten die seelische Aufrüstung. Die Parteitagsliturgie schrieb Beifall vor und Ergebenheitsadressen: Zu ungenierter Devotion war da selbst ein altes Strauß-Opfer wie Landtagspräsident Franz Heubl imstande, der wie ein Ertrinkender flehte: „Sprich jetzt, Franz Josef! Gib uns Hoffnung und Aussicht und Chance und Zukunft!“ Und 98 Prozent der Stimmen entfielen auf den Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß.

So gut wird es der Alpenkönig nie wieder haben. Beim Delegiertenabend im Salvatorkeller dementierte der Gefeierte in seiner Bierrede, daß er sich zu Franz Josef I. von Bayern ausrufen lassen wolle. Wer sollte ihm das nicht glauben: Schließlich kämpft er derzeit um Deutschland.

CSU-Politiker sind ausgepichte Meister im propagandistischen Vorspiegeln und Vorgaukeln. Die Führerfigur von Franz Josef Strauß, die Brisanz seiner Rhetorik, die Wirksamkeit der CSU-Organisation und eine Parteidisziplin, die dem demokratischen Zentralismus der chinesischen Kommunisten näher steht als dem pluralistischen Führungskonzept der CDU-Schwesterpartei – dies alles zusammen läßt jenen, die in Strauß ihren Angstgegner sehen, schwer denkbar erscheinen, daß der Schein trügen könnte. Aber war die Siegeszuversicht wirklich so groß in München? Nagt unter der Oberfläche bei den Parteimitgliedern nicht längst der Zweifel an Straußens nationalen Ambitionen? „Mich treiben Deutschland und seine innere und äußere Freiheit“, erklärte Strauß auf dem Parteitag in seiner zweieinhalbstündigen Rede. Aber werden seine Anhänger zum gleichen Ziel getrieben? Ist die CSU wirklich das geeignete Instrument, um Strauß „über Bayern hinaus“ nach Bonn, ins Palais Schaumburg, zu befördern oder ist sie der Ballast auf dem Weg?

Beschwörung des „Ochsensepp“

Auch auf dem Parteitag, wie in den letzten zwei Wochen schon öfter bei öffentlichen Auftritten, gedachte der CSU-Chef wieder des kürzlich verstorbenen „Ochsensepp“, seines politischen Ziehvaters und Mitbegründers der CSU, Dr. Josef Müller. Das klang nicht nur nach einer konventionellen Totenehrung, sondern hatte seine innere Symbolik: Wie Strauß jetzt, so versuchte vor gut dreißig Jahren schon Josef Müller, den Blick der CSU auf größere politische Zusammenhänge zu richten. Der Ochsensepp war nicht im gleichen Maße in der Enge bayerischer Provinzialität befangen wie andere CSU-Politiker; auch seine Pläne reichten „über Bayern hinaus“. Er kämpfte in der CSU für eine „Politik der Öffnung nach Deutschland“, predigte eine „christliche Offensive“ von Bayern aus und hoffte, daß die CSU dabei eine „Dynamik wie im Kommunismus“ entfalten würde.