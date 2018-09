Schönheit und Verbrechen gehören zusammen“, sagt Donald Dasher zu Dawn Davenport; und weil die immer schöner werden will, müssen ihre Verbrechen immer größer werden. Am schönsten ist dann für sie der Moment, in dem sie endlich Platz nehmen darf auf dem elektrischen Stuhl.

Amerikanische Komödien nennt John Waters aus Baltimore, Jahrgang 1946, seine Filme.

Komödien: In „Eat your Make-up“ (1967) läßt er den Mord an John F. Kennedy nachspielen; die Darstellerin von Jacqueline Kennedy ist ein dicker Transvestit. In „Multiple Maniac“ (1970) wird dieser dicke Transvestit zum Schluß von einem fünf Meter langen gegrillten Hummer vergewaltigt.

Jeden neuen Film, sagt Waters, versuche er schöner zu machen als den vorhergehenden. Schön: Manche Leute finden, sagt er, daß die Schauspieler in seinen Filmen ordinär aussähen, aber er findet, sie sehen toll aus, weil für ihn gerade die Leute schön sind, deren Erscheinung man nicht vergessen kann; wenn jemand so aussieht, daß man sagt: Oh mein Gott!, das empfindet er als Schönheit.

Die Schauspieler: Divine vor allen, der dicke Transvestit, als Jacqueline Kennedy und als Dawn Davenport Star in bisher allen Filmen von John Waters. Und dann Edith Massey, noch älter als Divine und noch dicker, noch häßlicher und also noch schöner. Bar- und Bordelldame ist sie gewesen und Steptänzerin, und jetzt spielt sie in einer Punk-Rock-Band.

„Ich versuche, die Zuschauer sich darüber freuen zu lassen, daß sie überhaupt noch zu schocken sind, weil sie heute scheinbar so abgeklärt, so übersättigt sind. Ich bemühe mich, sie auf ihre Fähigkeit, überhaupt noch reagieren zu können, aufmerksam zu machen. Ich will sie nicht einfach nur zum Lachen bringen, denn es ist nicht besonders schwierig, einen Film zu machen, der nur dadurch komisch ist, daß er gemein und abstoßend ist; aber sie zum Lachen zu bringen und sie gleichzeitig zu schocken, ist schwierig. Ich will nur, daß die Leute sich möglichst wohlfühlen.“

In „Female Trouble“ (1974) zum Beispiel: Da prügelt Dawn Davenport ihre Mutter unter dem Weihnachtsbaum, weil die ihr nicht die gewünschten Schuhe geschenkt hat, sondern andere, verläßt zu den Klängen von „Merry Christmas“ ihr Elternhaus und wird vergewaltigt. Dem Kind, das sie dann zur Welt bringt und dessen Nabelschnur sie bei der Geburt durchgebissen hat, droht sie später Schläge mit der Autoantenne an und verbietet ihm, zur Schule zu gehen, weil es nicht nötig sei, etwas zu wissen über Präsidenten und Mathematik. Dawn wird Karrierefrau und Frühkriminelle, heiratet ihren Friseur, aber der sagt nach kurzer Ehe: „Ich gehe nach Detroit und mache mein Glück in der Autoindustrie!“