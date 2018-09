Inhalt Seite 1 — Hassen, um zu überleben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erfahrungen mit delinquenten Kindern

Von Ute Blaich

In dieser Studie geht es um Kinder, die hassen. Kinder, die soviel Grausamkeit, Verwahrlosung und Kälte erfahren haben, daß ihnen Haß und Aggression zur Strategie für ihr Überleben geworden sind:

Fritz Redl und David Wineman: „Kinder, die hassen“; Verlag Piper München, 1979; 264 S., 28,– DM.

Eins dieser herumgestoßenen unerwünschten Kinder ist Larry. Sein Stiefvater, ein brutaler Trinker mit sadistischen Neigungen, sperrte den Jungen halbe Tage in einen Holzschuppen, stieß ihn in Abwässergräben und drohte ständig, ihn umzubringen. Nach fünfeinhalb Jahren in verschiedenen Fürsorgeeinrichtungen bedeutete diese „Heimkehr“ zur Mutter und deren gewalttätigen Mann den letzten entsetzlichen Schlag für das Kind. Die unzähligen traumatisierenden Gewalterfahrungen ließen ihn in totale Apathie absacken. In einem fast psychotischen Zustand kam Larry ins Pioneer House.

In diesem Haus in Detroit (einem Versuchsprojekt für therapeutische Heimerziehung) waren mit ihm ähnlich gestörte, mißhandelte, von Ängsten und Haß besessene Kinder zusammengekommen. Redl und Wineman, Psychoanalytiker und Therapeuten, die Initiatoren des Vorhabens, beschreiben Praxis und Theorie des Zusammenlebens mit delinquenten Kindern. Dieses Modell zur Erziehungsarbeit ist inzwischen international berühmt geworden. Obgleich es vor mehr als dreißig Jahren erprobt wurde (das vorliegende Buch erschien in Amerika bereits 1951), haben die Ergebnisse ganz unverändert Bedeutung für Psychologen und Therapeuten, die mit gestörten Kindern arbeiten.

Die Methoden der beiden Autoren unterscheiden sich radikal von herkömmlichen Therapieweisen, die sich in „Einzelstunden“ im Sprechzimmer erschöpfen. Die abgehobene Situation einer therapeutischen Sitzung bezeichnen beide als „untauglich“ für diese schwer geschädigten Kinder. Redl und Wineman zogen daraus die Konsequenz: Sie lebten den Alltag mit den Kindern. Neunzehn Monate lang verbrachten sie Tag und Nacht gemeinsam mit den Schützlingen.