Von Hans-Hagen Bremer

Bundeskanzler Helmut Schmidt und der französische Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing sind sich einig: Der Europäischen Gemeinschaft (EG) sollen keine neuen Einnahmequellen zur Deckung ihrer Ausgaben übertragen werden. Mit dieser lapidaren Feststellung im Kommuniqué der deutsch-französischen Konsultationen in der vergangenen Woche in Bonn haben die Bundesrepublik und Frankreich ihre Position in einem Konflikt markiert, der sich mit dem Parlament der Gemeinschaft anbahnt.

Streitobjekt ist der Haushalt der Gemeinschaft. Das gerade vor gut einem Vierteljahr erstmals direkt gewählte Europa-Parlament ist offenbar nicht gewillt, nur als Erfüllungsgehilfe des Ministerrats zu fungieren. In den Wandelgängen des Straßburger Tagungsgebäudes mehren sich jedenfalls die Stimmen von Abgeordneten, die es auf eine Kraftprobe ankommen lassen wollen und vorschlagen, den vorliegenden Entwurf schlicht und einfach zurückzuweisen.

Mit dem Abkommen vom April 1970, das die Finanzautonomie der Europäischen Gemeinschaft begründete, glaubten die Regierungen, der Gemeinschaft einen großzügigen Spielraum zur Bewältigung ihrer Aufgaben zugemessen zu haben. „Damals“, so erinnert sich ein Finanzexperte der EG-Kommission, „konnte man sich gar nicht vorstellen, daß man so schnell an die Decke der Einnahmen stoßen würde.“

Die Unwägbarkeiten der Wirtschaftskonjunktur haben jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. So sind die Einnahmen aus den Zöllen, die auf die Einfuhr von gewerblichen Gütern in den gemeinsamen Markt erhoben werden, in den letzten Jahren nicht mehr gewachsen. Und mit der Verwirklichung der diesen Sommer in Tokio vereinbarten Zollsenkungen wird die Stagnation auch wohl anhalten. Das Aufkommen der Abschöpfungen auf landwirtschaftliche Einfuhren – zweite Einnahmequelle – schwankt je nach Ausfall der Ernte entsprechend den Weltmarktpreisen.

Bei der Mehrwertsteuer, der dritten und zudem einzigen wirklich dynamischen Finanzierungsquelle der EG, wurde jedoch eine Grenze gezogen: Maximal ein Prozent der EG-einheitlichen Bemessungsgrundlage kann Brüssel aus dem Mehrwertsteueraufkommen der Mitgliedstaaten beanspruchen. Im Haushaltsjahr 1979 beträgt der Prozentsatz des EG-Anteils 0,73 Prozent, für das Budget 1980 rechnet die EG-Kommission mit 0,88 Prozent, für 1981 aber erwartet sie, wie ein Beamter sagte, „daß uns der Atem ausgeht“.

Dafür, daß dies eintritt, haben die Landwirtschaftsminister der Europäischen Gemeinschaft vorgesorgt. Abgesichert und animiert durch überhöhte Garantiepreise haben Europas Landwirte von einer Erntesaison zur anderen immer neue Produktionsrekorde aufgestellt – mit der Folge, daß immer größere Überschüsse an Wein, Fleisch sowie – vor allem – an Milch und Butter auf kostspielige Art eingelagert oder verramscht werden mußten.