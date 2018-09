Am 24. Oktober tritt der Aufsichtsrat von AEG-Telefunken zu einer Sondersitzung zusammen. Dann dürfte er über die seit langem in der Diskussion befindlichen Kapitalsanierungsmaßnahmen beschließen. Es wird von einer Kapitalzusammenlegung im Verhältnis 3:1 gesprochen; anschließend soll – so heißt es – eine Wiederaufstockung auf 929,8 Millionen Mark erfolgen.

Offen ist, ob der Kapitalschnitt noch in diesem Jahr vollzogen wird. Dazu wäre eine außerordentliche Hauptversammlung erforderlich. Möglicherweise wird aber nur eine Absichtserklärung abgegeben werden, die dann erst durch die kommende ordentliche Hauptversammlung abgesegnet zu werden braucht. Von dieser Prozedur dürfte es abhängen, ob und inwieweit die Banken auf die AEG-Telefunken gewährten Kredite zum Jahresende Rückstellungen vornehmen müssen. – Da es sich hier insgesamt um mehrere Milliarden handelt, ist das für die Banken-Abschlüsse des Geschäftsjahres 1979 von erheblicher Bedeutung.

Das sieht man an der Börse genau so; denn Bank-Aktien, namentlich die der Großbanken, erweisen sich an Tagen mit labiler Tendenz als besonders empfindlich. Daß der AEG-Kurs voller Nervosität steckt, ist angesichts der unausweichlichen Kapitalsanierungsmaßnahmen nicht verwunderlich. Er gab zeitweise auf 38 nach, erholte sich dann auf über 43 Mark, weist also Schwankungen auf, die mehr als zehn Prozent seines Wertes betragen.

AEG-Chef Cipa steuerte in den letzten Tagen der um sich greifenden Meinung entgegen, AEG-Telefunken sei ein Konzern „auf Abbruch“, der nur noch eine „Stillegungsstrategie“ betreiben könne. Rund eine Milliarde Mark, so hielt er den Pessimisten entgegen, werde AEG-Telefunken in diesem Jahr allein für Forschung und Entwicklung aufwenden. Diese Mittel kommen zu mehr als zwei Drittel den Unternehmensbereichen Energie- und Industrietechnik sowie Nachrichten- und Verkehrstechnik zugute. Sehr viel schweigsamer ist Cipa auf Fragen nach dem Stopfen der Konzernverlustlöcher. Davon ist in diesem Jahr bisher wenig zu hören, sieht man einmal von dem Bereich AEG-Kanis ab.

Nach Lage der Dinge dürften die Banken die Mittel für die Wiedererhöhung des Aktienkapitals wohl weitgehend allein aufzubringen haben. Denn es ist schwer einzusehen, warum sich private Aktionäre an einem Unternehmen engagieren sollten, das auch in den nächsten Jahren mit der Bewältigung seiner keineswegs rühmlichen Vergangenheit beschäftigt sein wird.

Eines ist aber sicher: AEG-Telefunken wird kein zweiter Fall Beton- und Monierbau. Hier wird es auch keine Bundes- oder Landesbürgschaften geben. Das Bankenkonsortium, an der Spitze die Dresdner und die Deutsche Bank, wird die Last der Sanierung ohne öffentliche Hilfe auf sich nehmen müssen. Dazu Friedrich Wilhelm Christians, Sprecher der Deutschen Bank: „Die AEG ist eine Aufgabenstellung, die wir sehr ernst nehmen. Ziel ist es, daß wir eines Tages dort stehen, wo wir AEG-Aktien der Kundschaft wieder mit gutem Gewissen anbieten können.“ K. W.