In DIE ZEIT Nr. 43 vom 27. 10. 1949

Die Elefantiasis des Staates, eine Krankheit unseres Jahrhunderts, bringt nachgerade die Menschen zur Verzweiflung. Der tausendfüßige bürokratische Apparat, der verbietet, untersagt, nicht gestattet, befiehlt, anordnet, ersucht, untersucht und immer wieder fragt –, er hat sich überall in der Welt zu einer Landplage entwickelt. Es ist schön, daß sich die Menschen hier und da zur Wehr setzen. Schweden hat die bewundernswerte Einrichtung des „Justizamtmannes“, eines Staatsanwaltes, geschaffen, dessen Pflicht es ist, gegen den Staat zu arbeiten und den Bürgern den Staat vom Halse zu halten. Er ist eine Klageinstanz, an die sich jeder wenden kann, und er hat weitgehende Kompetenzen, um dem Bürger zu geben, was des Bürgers ist...

Vielleicht wird unter solchen Aspekten der Bürger auch mehr Mut gegenüber der anonymen Allmacht „Staat“ an den Tag legen ... Wie man es nicht machen soll, erzählt ein Beispiel aus dem Norden: Ein junger Mann wurde auf einem Bahnhof von der Polizei festgenommen – unter dem Verdacht, einen Diebstahl begangen zu haben. Fünfzig Kronen, die er bei sich trug, wurden ihm abgenommen. Bei der Gerichtsverhandlung stellte sich das Mißverständnis heraus; der Mann wurde freigesprochen. Nach ein paar Tagen kam die Mutter des jungen Mannes zu einem Rechtsanwalt und erkundigte sich vorsichtig nach der Möglichkeit, einen Teil des Geldes zurückzuerhalten. „Haben Sie denn das nicht bekommen?“ fragte der Anwalt erstaunt. „Nein“, war die Antwort, „wir glaubten, die Polizei müßte auch etwas für ihre Ungelegenheiten erhalten ...“ Roland Ring