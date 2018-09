Inhalt Seite 1 — Die Schatten von Hadamar Seite 2 Auf einer Seite lesen

Diskussion zur Lage der Psychiatrie in Deutschland: Nationalsozialistische Politik wirkt noch immer nach

Die Würde des Menschen sei unantastbar, zitiert ein Abgeordneter. Es ist die Rede von denen, die besonders menschenunwürdig leben: den psychisch Kranken. Abgeordnete der drei Fraktionen debattierten im Bundestag über die im Februar vorgelegte Stellungnahme der Bundesregierung zur 1971 in Auftrag gegebenen und 1975 abgeschlossenen Enquête über die Lage der Psychiatrie in Deutschland.

Die Teilnahme der von Gesundheitsminister Antje Huber schriftlich geladenen Politiker spiegelt das Interesse für das verhandelte Thema: sie ist mangelhaft. Der FDP-Abgeordnete Kurt Spitzmüller fragt, warum die für die Psychiatrie zuständigen Landesminister, die doch von der Enquete in erster Linie angesprochen würden, ihre Plätze auf der Bundesratsbank nicht eingenommen haben. Man diskutiert schließlich nicht um das Schicksal einer quantité négligeable, sondern um das einiger Millionen Menschen. So viele nämlich sind es, die wegen psychisch bedingter Störungen einen Arzt aufsuchen. 200 000 Menschen leben in psychiatrischen Stationen.

Zu viele. Darüber sind sich die Politiker einig. Und einig sind sie sich auch darüber, daß sich an der Versorgung der wirklich Unheilbaren dringend etwas ändern müsse.

Die Forderungen unterscheiden sich – auch von Partei zu Partei – kaum voneinander und nicht einmal allzusehr von der nichtsdestoweniger immer wieder kritisierten Stellungnahme der Bundesregierung: Gemeindenahe Versorgung, Aufbau ortsnaher Therapie- und Versorgungsketten, Gleichstellung von psychisch und somatisch Kranken, bedarfsgerechte und umfassende Betreuung mit ausreichender Ambulanz, Vor- und Nachsorge, Koordination aller Versorgungsgebiete, Erprobung der vorliegenden Vorschläge in Modellversuchen – so formulieren die Abgeordneten der Parteien ihre Wünsche. Sie wiederholen damit im Wesentlichen die Forderungen der Sachverständigen-Kommission und stellen mehr ihre Menschlichkeit unter Beweis, als daß sie am konkreten Problem ansetzen.

Um so erfreulicher, wenn konstruktive Kritik hin und wieder durchbricht. Besonders wichtig und hoffentlich ebenso erfolgreich ist diese: Die Bundesregierung habe, erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete Walter Picard, in ihrer Stellungnahme bedenkenlos die Auffassung der Psychiatrie-Referenten übernommen, daß die psychiatrischen Krankenhäuser Kernstück der Versorgung bleiben müßten. Dieses bedeute eine Zementierung des stationären Bereichs. Diese Art der Unterbringung aber ist für viele Patienten nicht nur wegen ihres fragwürdigen Heilerfolgs umstritten, sie ist auch besonders teuer.

Überraschend wenig Worte macht man um die Probleme der in Deutschland vollkommen unterentwickelte Kinder- und Jugendpsychiatrie und die verschwindend geringen Möglichkeiten zur Familientherapie. Ein Viertel aller Schulanfänger, in Großstädten sogar bis zu 31 Prozent, sind psychisch auffällig. Die Zahl der auch späterhin verhaltensgestörten Kinder ist kaum geringer. Demgegenüber zählte die Enquete-Kommission nur 28 Praxen niedergelassener Fachärzte: „Ein einigermaßen strukturiertes Versorgungssystem ist auch in Ansätzen nicht zu erkennen.“