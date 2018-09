Von Hans Küng

Ich bin der chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften zutiefst dankbar für die außerordentliche Gelegenheit, an dieser Diskussion teilnehmen zu dürfen: der ersten Diskussion seit Gründung der Volksrepublik China vor dreißig Jahren zwischen gläubigen westlichen und atheistischen chinesischen Gelehrten über die Thematik "Religion und Wissenschaft". Eine schwierige Aufgabe! Aber ich habe ja hier in Peking keine Konversionen zu machen, sondern Informationen zu bieten: Informationen darüber, wie gebildete Menschen im Westen, darunter auch viele Natur- und Sozialwissenschaftler, die Beziehung zwischen Religion und Wissenschaft heute verstehen.

Dies ist selbstverständlich eine äußerst komplexe Frage, welche eine lange, lange Geschichte hat. Die moderne Periode dieser Geschichte mit all ihren Schwierigkeiten habe ich wissenschaftlich aufgearbeitet und das Resultat in einem Buch von mehr als 800 Seiten vorgelegt ("Existiert Gott? – Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit", München 1978).

Heute muß ich mich darauf beschränken, einige wenige Thesen – genauer (für Chinesen die vollkommene Zahl) neun – zur Diskussion vorzulegen. Ich werde dabei nicht von einem spezifisch christlichen Standpunkt aus sprechen, sondern von einem Standpunkt aus, der vonsehr vielen Menschen in aller Welt geteilt werden kann, nicht zuletzt von den Chinesen, die von einer konfuzianischen, taoistischen oder islamischen Tradition herkommen.

1. Wir haben zu unterscheiden zwischen Religion und Aberglauben.

Religion anerkennt als absolute Autorität nichts Relatives, Bedingtes, Menschliches, sondern nur das Absolute selbst, das wir in unserer Tradition seit unvordenklicher Zeit "Gott" nennen. Ich meine damit jene verborgene allererste-allerletzte Wirklichkeit, die nicht nur Juden und Christen, sondern auch Moslems anbeten und die die Hindus im Brahma, die Buddhisten im Absoluten und, selbstverständlich, auch traditionelle Chinesen im Himmel oder im Tao suchen. Religion ist gewiß einer der wichtigsten Faktoren in der Geschichte ihres großen Landes; sie ist und bleibt ein sozialer und politischer Faktor nicht nur in Tibet, sondern auch anderswo.

Aberglauben jedoch anerkennt als absolute Autorität (und verlangt blinden Gehorsam für) etwas, was relativ ist und nicht absolut. Aberglaube vergöttert entweder materielle Dinge oder eine menschliche Person oder eine menschliche Organisation. In dieser Hinsicht erweist sich zum Beispiel auch jeglicher Personenkult als eine Art von Aberglauben!