Wäre es nicht so ernst, dann dürfte das Thema „Vermögenspolitik“ in diesem Lande nur noch von Kabarettisten behandelt werden. Im Grunde sind wir auch schon so weit. Denn was die verantwortlichen Politiker in den letzten Jahren in diesem Bereich geboten haben oder was manche Gewerkschafter zu diesem Thema äußern, läßt sich eigentlich nur noch als Satire begreifen.

Die Bonner Posse mit dem Titel Vermögenspolitik hat der Vorsitzende der Deutschen Angestelltengewerkschaft, Hermann Brandt, in seiner Rede vor den Delegierten des DAG-Kongresses zu Recht einer bitteren Kritik unterzogen. Er erinnert daran, daß der damalige Bundeskanzler Willy Brandt vor genau zehn Jahren bereits feierlich vor dem Bundestag versprochen hat, die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand so zu fördern, daß damit „gleichzeitig die Kapitalbildung in der Wirtschaft und die Anlage in Beteiligungswerten erleichtert werden“.

Solche Versprechen wurden seither ständig wiederholt; geschehen ist nichts.

Doch während Hermann Brandt dies bedauert, sieht IG-Metall-Chef Eugen Loderer keinen Grund zur Trauer. Zwar klagt er – wie schon viele Gewerkschafter vor ihm – darüber, daß „allein eine kleine Minderheit das ganz große Vermögen besitzt“, doch dann diffamiert er die „demagogischen Vermögensbildungspläne“ als „politischen Schwindel“. Warum das alles keinen Sinn hat, erläutert Loderer in einem Beitrag für die Mitgliederzeitung Metall mit Hilfe einer wirklich verblüffenden Logik: Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand sei deshalb ein Widerspruch in sich selbst, weil Vermögen erst dann wirklich Sinn mache, wenn es sich „um ein relativ großes Vermögen handelt“. Nach dem Motto „alles oder nichts“ kommt Loderer dann zu dem Schluß, Vermögen sei nur etwas für „Besitzbürger“.

Für die Gewerkschaftsbosse hat das natürlich seine Vorteile. Wenn sie nicht mehr über die unerträgliche Kapitalkonzentration jammern könnten, würde ihnen ein evergreen für Kongresse und 1.-Mai-Feiern verloren gehen.

Für die Arbeitnehmer hat diese Haltung ihrer Interessenvertreter Nachteile. Daß zwar nicht jeder Milliardär werden, wohl aber ein Beteiligungsvermögen von zwanzig oder vierzigtausend Mark im Laufe einiger Jahre ansammeln kann, lehren die Erfahrungen bei Unternehmen, die ihre Mitarbeiter bereits seit langem am Gewinn und Kapital beteiligen.

Doch seltsamerweise haben viele Gewerkschaftsfunktionäre davor Angst. Sie fürchten, daß sie an Einfluß verlieren könnten, wenn nicht allein „die Barlohnleistung der Gewerkschaften ins Bewußtsein der Arbeitnehmer eingeht“, wie es ein Funktionär der IG Metall einmal formuliert hat. Nicht die Vermögensbildungspläne sind daher ein „soziales Täuschungsmanöver“, wie Eugen Loderer behauptet, sondern die Argumentation der IG Metall.