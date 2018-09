Inhalt Seite 1 — Goethe in Amerika Seite 2 Auf einer Seite lesen

idie zarten Gefühle Chiles nicht zu verletzen rder Film wurde prompt von kanadischen Veranstaltern außerhalb des Goethe Instituts gezeigt. Unabhängig auch sind die einzelnen GoetheInstitute ihrer Zentrale in München gegenüber. Jedes ist für sein Programm selbst verantwortlich: Keinem kann ein Jodelchor oder eine Ausstellung künstlicher Edelsteine aufgezwungen werden. Und die Zentrale in München selbst erwehrt sich erfolgreich gelegentlicher Politikerwünsche wie dem, einen Kinderchor auf Weltreise zu schicken, weil die Nichte dort so hübsch singt. Die normale Arbeit ist also arm an Skandalen und erregt kein Aufsehen. Das ist, bei einem so heiklen Geschäft, vielleicht sogar ihr eigentümlichster Zug.

Wie dieser unspektakuläre Alltag aussieht und was mit ihm zu erreichen ist, soll an ein paar Beispielen geschildert werden.

Im Herbst 1978 reiste der Jazzposaunist Albert Mangelsdorff durch die nordamerikanischen Goethe Institute. Deutscher Jazz in den USA? Und überhaupt: ein Posaunist, und dazu ein so introvertierter, der solo einen ganzen Abend bestreket? Das kann doch nicht gutgehen — dachten auch die Leiter der nordamerifcanischen Goethe Institute, als die Musikabteilung in München ihnen vier Jahre zuvor den Vorschlag machte, Mangelsdorff einzuladen. Sie lehnten ab, Nur Georg Lechner in Montreal (heute ist er in Seoul) konnte dem Vorschlag etwas abgewinnen. Offensichtlich ist es günstiger, wenn sich mehrere Institute einer Region darauf verständigen, wen sie einladen: Die Reisekosten lassen sich dann umlegen. Aber jedes Institut ist, wie gesagt, unabhängig. So kam Mangelsdorff damals nur nach Montreal. Das befürchtete Fiasko blieb indessen aus. Ein neuerlicher Vorschlag aus München wurde darum auch nicht so schnell beiseite geschoben. Kathinka Dittrich, damals zuständig für die Koordination der Veranstaltungsprogramme in ganz Nordamerika, nahm ein paar Mangeisdorff Tonbänder und ging damit in New Yorker Jazzklubs. Hier und da hörte man sie sich an. Sie stellte fest: "Albert ist gar nicht unbekannt. Einmal wurde sie ungläubig gefragt: Sie meinen, wir könnten Albert live hören? So wurde die Tournee beschlossen. Mangelsdorffs lebensgefährlich wirkende einsame Posaunenminiaturen wurden gefeiert — aber den eigentlichen Erfolg sah man gar nicht darin. Den sah man in dem Umstand, daß die Tournee mehrere Abmachungen für Jazz Workshops nach sich zog. Um sie muß sich das Goethe Institut dann nicht mehr kümmern. Es hat ein kleines Stück Kulturaustausch zuwege gebracht.

Beispiel 2. In der Wirtschaftsmetropole des Südostens, in Atlanta, dem Hauptsitz von CocaCola, einer geschäftigen boom town in dem frommen, allen Erweckungssekten geneigten "Bibelgürtel", wo einem jeder beteuert, es handle sich leider noch um tiefste, wenn auch liebenswerte Provinz, was sich auch daran zeige, daß nur elf Personen zu einer zusammen mit der vornehmsten weißen Privatuniversität des Ortes veranstalteten Lesung des Dichters Eugen Gomringer erschienen (aber wie viele kämen wohl sagen wir in Ingolstadt?) =- in Atlanta gibt es auch eine wachsame jüdische Bevölkerung. Genaueres ist nur zu vermuten: Aber es ist anzunehmen, daß die geheimnisvollen Hindernisse bei einer vom Goethe Institut koordinierten Destschen Woche in Miami auf jüdische Bedenken zurückgingen. Zu den Benutzern der GoetheInstitut Bibliothek gehörte der israelische Generalkonsul; zu ihren Benutzern und Kritikern — er vermißte das eine oder andere Buch über die Judenvernichtung. Er war es aber auch, der anregte, das Problem direkt anzugehen und den Historiker George Mosse aus Wisconsin zu einem Vortrag über "Deutsch jüdische Beziehungen 1890—1933" mit anschließender Diskussion ins Institut einzuladen. Sie fand statt. Etwa 150 Leute kamen, die meisten aus der jüdischen Comdas seit 12 Jahren am Ort arbeitet: "Es ist wie ein Wunder — jüdische Bekannte, die uns all die Zeit kühl geschnitten haben, waren mit einem Mal warm, fast herzlich "

Beispiel 3. Eins der Off Broadway Theater in New York, die über Jahre hin einen soliden Mittelweg zwischen den gnadenlos kommerziellen Shows um den Times Square und der unberechenbar zwischen Genialität und Dilettantismus schwankenden Off Broadway Szene verfolgen, ist das Phoenix Theater. Es legt besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Autoren: In der Regel nehmen sie als playwrightzipal Daniel Freudenberger ist jede Aufführung ein neues Finanzierungspuzzle. Im Goethe House war er bekannt als einer, der die Deutschen nicht nur um ihr subventioniertes Theater beneidet, sondern ihnen auch ein aktiveres Interesse entgegenbringt: Er machte ein Stück aus Handkes "Wunschlosem Unglück". Nun lädt die Organisation Inter Natioaes in Bonn regelmäßig ausländische Multiplikatoren" zu Deutschlandreisen ein — diese werden vom Bundespresseamt finanziert nd heißen "Quotenreisen". Eigentlich hat das Goethe Institut nichts mit ihnen zu tun. Seine Vorschläge jedoch sind oft willkommen. So yerhalf das Goethe Institut Freudenberger zu einer vierwöchigen "Quotenreise" durch die Bundesrepublik. In Berlin traf er Botho Strauß und machte sich mit dessen Stück "Groß und klein" bekannt. Mit seiner Dramaturgin Anne Cattaneo beschloß er Übersetzung und Aufführung. Ohne Zuschüsse ließ sich beides nicht verwirklichen. Inter Nationes zahlt des öfteren auch Übersetzungszuschüsse. Dazu braucht es eine Empfehlung der diplomatischen Vertretung. Das Goethe House beschaffte sie: Die Übersetzerin konnte honoriert werden. Das Internationale Theater Institut in Berlin, ebenfalls vom Goethe House angesprochen, spendierte ihr einen Flug nach Berlin, die Übersetzung mit dem Autor durchzuarbeiten. Aus einem Sonderfonds der Münchner Zentrale des Goethe Instituts wurde Freudenberger schließlich noch ein Zuschuß von 16 000 Mark gewährt. Als diese Pläne Gestalt annahmen, hatte der Verlag Farrar Straus gerade beschlossen, Strauß "Widmung" in englischer Sprache herauszubringen; das Goethe House überredete ihn, dann auch gleich noch die vorhandene Übersetzung von "Groß und klein" zu drucken. Reich werden wird niemand an diesem joint venture: Das Theaterbudget sieht für Regisseur wie Autor zum Beispiel ein Pauschalhonorar von je 1500 Dollar vor. Und Glorie gibt es auch nicht: Als die Fäden geknüpft waren, trat das Goethe House wieder ganz in den Hintergrund. Ohne seine Vermittlungen jedoch wäre dieses Stück Kulturaustausch nie zustande gekommen: daß im April 1979 Botho Strauß einem New Yorker Publikum vorgestellt werden konnte. Soviel Mühe und trotzdem kein glanzvolles Ende. Der Kritiker der New York Times bekundete dem Stück zwar Respekt und Interesse, auch wenn es höchst dunkel sei. Eine Kolumnistin der Villeidigt: Um das Stück dem New Yorker Publikum schmackhaft zu machen, hatte Freudenberger es von fünf auf drei Stunden zusammengestrichen, zehn seiner 25 Personen und eine ganze Szene geopfert: "Wenn man erst einmal annimmt, daß das Publikum aus Leuten mit kindlicher Aufmerksamkeitsspanne und empfindlichem Sitzfleisch besteht, ist bereits alles verloren. Der Versuch, Strauß zugänglich zu machen, hat ihn undurchschaubar gemacht "

Beispiel 4. In Nordamerika wurde noch nie besonderer Wert auf Fremdsprachenunterricht gelegt. Nach dem sogenannten Sputnik Schock Ton 1958 änderte sich das ein wenig: Eine aus einem unerwarteten Minderwertigkeitsgefühl entstandene Welle des Lernens ging über das Land. Seit 1965 aber ließ das Interesse an Fremdsprachen wieder nach. Die Protestbewegung mit ihrem Hang zu unmittelbar nützlichen und "poitisch relevanten" Fächern beeinträchtigte das "remdspracheninteresse weiter; und auch der "lückzug aus Vietnam, der neue isolationistische Tendenzen aufkeimen ließ. 1957 lernten 20 Prozent der Oberschüler eine moderne Fremdsprache; 1965 waren es 24 Prozent; 1970 aber war die Zahl auf 16 Prozent abgefallen. Optimisten tagen, sie stagniere mittlerweile; Pessimisten, sie jinke weiter. Was auf jeden Fall sinkt, ist die ibsolute Zahl der Schüler Überall im Land werden Schulen geschlossen, Lehrer scharenweise entlassen. Höchstens jeder dritte Deutsch Doktorand Findet noch eine Stelle an einer Universität. Auf der anderen Seite wachsen Zweifel, ob es richtig war, unter vielen anderen Lernansprüchen Ende der sechziger Jahre an den high schools und Colfen, die eine Fremdsprache zur Pflicht machten. Hier und dort werden sie wieder eingeführt. 1978 hat Präsident Cärter eine Kommission eingesetzt, die prüfen soll, ob und wie dem FremdsprachenUnterricht in den USA auf die Beine geholfen werden kann. Noch hat sie nichts erbracht. Im. Zuge dieses Niedergangs fiel Latein vom dritten auf den vierten Platz. Deutsch, jetzt an dritter Stelle, hat die schwersten Einbußen hinnehmen müssen. In Kalifornien zum Beispiel gibt es 175 000 Spanisch Schüler, 44 000 lernen Französisch, 20 000 Deutsch; die Zahlenverhältnisse anderswo sind ähnlich. Spanisch wird "south of the border" gesprochen, sogar nördlich von ihr, im Südwesten, gibt es große spanische Sprachgemeinschaften; in New York sind ganze Stadtbezirke spanischsprachig. Französisch ist seit Sommer 1978 die einzige offizielle Sprache der kanadischen Provinz Quebec; frankophon sind auch etliche der Antilleninseln in der Karibik. Das nächste Gebiet aber, in dem Deutsch gesprochen wird, ist tatsächlich das ferne Deutschland. Dazu kommt, daß Deutsch früher oft nach einer sturen Drillmethode eingepaukt wurde, die. nicht zur Beliebtheit des Faches beitrug; und daß diese in den sechziger Jahren, als allen klar wurde, daß auch jedes Schulfach durch Attraktivität für sich werben müsse, vielfach durch einen unseriösen Entertainment Unterricht ersetzt wurde, welche dem Fach zwar die Schwierigkeit nahm, den Schülern aber auch die einzigen wirk, liehen Erfolgserlebnisse — nämlich etwas sinnvoll Anwendbares zu lernen. Aus dieser Situation haben die Deutschabteilungen der Universitäten ihre Schlüsse gezogen "Es wurde klar, daß mit der Edelgermanistik : mit Eichendorff und sogar mit Kafka auf die . Dauer kein Blumentopf zu gewinnen wäre. Wir mußten Nichtgermanisten interessieren. Es war eine Überlebensfrage", sagt der Germanist Volkmar Sander, Leiter eines der New York University verbundenen "Deutschen Hauses", das in konkurrierender Eintracht mit dem Goethe House im Studenten- und Intellektuellenbezirk von Lower Manhattan deutsche Kultur vertritt. Viele Universitäten sind seitdem dabei, ihre Germanistik zu einem Fach "Deutschkunde" umzubauen, das auch Naturwissenschaftler und Ökonomen anziehend finden können.

Hier sah das. Goethe Institut seine größte Chance in Nordamerika: dem notleidenden Fach Deutsch zu helfen. Es hilft durch die Erprobung und Vermittlung modernen Unterrichtsmaterials, durch Lehrerfortbildungsseminare, durch die Ausleihe von Tonbändern, Dias, Filmen, durch Buchspenden, durch ein Schiilklassenaustauschprogramm.