Rolf Breitenstein in der „Schreibstube“ des Kanzleramts? Klaus Bölling hat keinen Hehl daraus gemacht, daß er den ehemaligen Korrespondenten der Frankfurter Rundschau, später Presseattaché an der Botschaft in London, dann Vizedirektor der Theodor-Heuss-Akademie (FDP), lieber dort weiß, wo er bis Ende Oktober noch ist: in Warschau als Leiter der Wirtschaftsabteilung an der deutschen Botschaft.