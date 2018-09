Inhalt Seite 1 — Militärs forderten mehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Lothar Ruehl

Washington, Ende Oktober

Während auf dem Capitol zu Washington die Debatte über Sinn und Zweck des Salt II-Vertrags im Senat ihren Gang nimmt wie ein Hofgerichtsverfahren vor der kaiserlichen Majestät, stellen die amerikanischen Diplomaten die Akten für den nächsten Beschlußtermin der westlichen Sicherheitspolitik zusammen. Am 14. November soll im Haag die Nukleare Planungsgruppe den Bericht hoher Nato-Militärs über die Stationierung von nuklearen Mittelstreckenwaffen in Europa und die Empfehlungen einer Arbeitsgruppe von Diplomaten über Rüstungsbegrenzungsverhandlungen mit Moskau verabschieden.

Die Carter-Administration drängt auf eine verbindliche Bündnisentscheidung im Dezember. Sie soll von allen europäischen Nato-Partnern mitgetragen werden, auch von denen, die, wie die skandinavischen Staaten oder wie Griechenland und die Türkei im Südosten Europas, solche amerikanischen Waffen nicht aufnehmen müssen. Dabei böten sich gerade von ihren Staatsgebieten aus besonders vorteilhafte Möglichkeiten der Erfassung von Zielen in weiten Teilen der europäischen und selbst der zentralasiatischen Sowjetunion.

Die 572 nuklearen Waffen mit einer Reichweite von bis zu 2500 Kilometern, die in Westeuropa zwischen Großbritannien und Italien stationiert werden sollen, stellen eine Größenordnung mit einer seltsam präzisen Richtzahl dar. Die Zahl 572 beruht mehr auf politischen und weniger auf militärischen Überlegungen, obwohl bestimmte Vorstellungen über die Zahl der Ziele in Osteuropa und in der westlichen Sowjetunion in die Berechnung einkalkuliert worden sind. Militärische Bedarfsforderungen in Washington und im europäischen Nato-Oberkommando hatten das dreifache dieser Zahl an zielfähigen nuklearen Angriffswaffen des Mittelstreckenbereichs und an Kampfflugzeugen vorgesehen: 1500 bis 2000.

Diese Größenordnung wurde frühzeitig aus den Überlegungen der Nato gestrichen. Sie beruhte auf einer einfachen Zielrechnung: In Osteuropa liegen westlich der sowjetischen Grenzen in einer Entfernung von 600 bis 800 Kilometern etwa 700 bis 750 militärische Ziele, deren Zerstörung zu Beginn eines östlichen Großangriffs dem Warschauer Pakt das militärische Rückgrat brechen könnte. Die Hälfte dieser Ziele wiederum befinden sich in einer Distanz von bis zu etwa 250 Kilometern von der Vorneverteidigungslinie der Nato – also auf deutschem Boden und in der Tschechoslowakei. Weitere 700 bis 750 Ziele liegen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer in den Militärbezirken der westlichen Sowjetunion.

Für die Abdeckung aller weiter entfernten Ziele wären Mittelstreckenwaffen mit rund 2000 nuklearen Gefechtsköpfen notwendig; die Zahl der Trägerwaffen könnte geringer sein. Die Zahl dieser Ziele, deren Auswahl nach verschiedenen Maßstäben der militärischen Bedeutung und der notwendigen Neutralisierung sowjetischer Kampfverbände unterschiedlich bewertet wird, schließt auch Lager, Depots und Kasernen von hundert sowjetischen Divisionen ein, die in Mitteleuropa und in der westlichen Sowjetunion stationiert sind. Darüber hinaus werden in einer so umfassenden Zielplanung eingeschlossen: sowjetische Mittelstreckenraketen der Typen SS 4 und SS 5 und alle Flugplätze für taktische Kampfflugzeuge in der westlichen Sowjetunion, mehrere sowjetische Kriegshäfen und andere militärisch bedeutenden Anlagen.