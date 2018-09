Rolf Schneider

Vermutlich bleibe ich nicht der einzige, der bei Verfolg der Kontroverse zwischen Reich-Ranicki und Raddatz (eine beschwörende Alliteration) an ihr nunmehr als klassisch zu empfindendes Grundmodell erinnert wird: den Disput zwischen Thomas Mann und Walter von Molo, samt Frank Thiess. Hier bin ich übrigens einigermaßen sicher, daß Marcel Reich-Ranicki spontan auf Thomas Mann hielte, weil nämlich Thomas Mann der von den dreien beste Schriftsteller ist. Ganz recht, höre ich Marcel Reich-Ranicki sagen (ich habe seine Stimme im Ohr); aber darum ging es mir und geht es doch nicht, höre ich ihn weiter sagen; und damit hat er zunächst einmal wirklich recht.

Hat er wirklich recht? Ich habe ihm meine tiefe Sympathie zu seiner Haltung mitteilen lassen; es ist von mir nichts zurückzunehmen. Gleichwohl, die Sache verfolgt mich, seit sie ausgebrochen; viele Leute redeten mich deswegen an, was mit einem gewissen Zwang dazu führte, daß ich die betreffenden Texte, wieder und wieder über sie redend, auch immer wieder bedenken mußte.

Von der Fahrlässigkeit im Umgang mit den Fakten handeln wir nicht. Marcel Reich-Ranicki sieht eine innere Logik zwischen Schluderei und Aussageabsicht. Das erste sei die Kondition des zweiten, ich las es und war damit einverstanden. Ich las es abermals, und Unsicherheit kam über mich. Die entstellte Wahrheit ist nicht sofort die Lüge.

Wir kehren zu unserm Ausgang zurück. Die Stimme des großen Alten in (damals) Kalifornien hatte mich, den infolge Herkunft und Geburtsjahr völlig exkulpierten, beträchtlich fasziniert. Ich lauschte ihr nach, bis mir der Briefwechsel zwischen den Brüdern Mann über den Ersten Weltkrieg in die Hände geriet. Ich bekam den Eindruck, Thomas Mann habe in der Sprache recht, Heinrich Mann in der Sache; dabei war doch Heinrich Mann auch in der Sprache nicht schlecht.

Wir verzeihen dem Genie viele Fehlleistungen, wenn wir uns nur darauf geeinigt haben, daß da wirklich ein Genie sei. Quisling wurde exekutiert. Um den Nobelpreisträger Hamsun mit seinem abscheulichen Sündenfall begeben sich Anstrengungen, ihm dies und das, am Ende alles, nachzusehen, seit neuestem sogar in der DDR.

Die Sache verträgt eine Umkehrung: Wenn wir uns darauf einigen, daß im Zweifelsfalle kein Genie vorliegt, läßt sich ohne jegliche Mühe die Strafe des Weltgeistes an der Person abhandeln.