Allmählich wirken die Meldungen über weitere Gebührensenkungen im Fernsprechbereich der Bundespost schon peinlich. Nicht etwa, daß sich die Fernsprechteilnehmer darüber nicht freuten, sondern weil damit nur offenkundig wird, wie sehr Postminister Kurt Gscheidle die Telephonkundschaft bisher gebeutelt hat.

Nach der vor einigen Monaten angekündigten Gebührensenkung, die immerhin in der Größenordnung von knapp zwei Milliarden Mark liegt, berichtet Kurt Gscheidle dieser Tage strahlend, das Telephonieren werde nun nochmals billiger. Statt der versprochenen 15 gebührenfreien Sprecheinheiten sollen es nun sogar 20 werden, überdies ist mit einer einmaligen Rückerstattung von 30 Mark zu rechnen. Die Segnung, die auf Wunsch der Fraktionen von SPD und FDP zurückgeht, kostet die Post weitere 500 Millionen Mark. Ein überzeugenderes Eingeständnis für den zurückliegenden Preismißbrauch des Fernsprech-Monopolisten Bundespost gibt es kaum.

*

Forschungsminister Volker Hauff, dessen Ministerium die Entwicklung neuer Kommunikationstechniken mit reichlich viel Millionen gefördert hat, schloß sich anläßlich des Kongresses „Telekommunikation für den Menschen“ voll der Ansicht von Bundeskanzler Helmut Schmidt an, der erhebliche Bedenken gegen die Kommerzialisierung der Kabelkommunikation äußerte.

Hauff über Hauff: „Ich bin – auch als Vater von zwei Kindern – ein Gegner von immer mehr Fernsehkonsum und (möchte) in diesem Zusammenhang ganz besonders vor einer Kommerzialisierung und Verflachung des Fernsehangebots warnen. Wir haben eine Bild-Zeitung und brauchen nicht noch einen entsprechenden Bildschirm.“

Für den Börner Außenminister Hans-Dietrich Genscher ist nicht gerade schmeichelhaft, was deutsche Investoren über die Aktivitäten der Wirtschaftsabteilungen an den deutschen Botschaften im Ausland berichten.

Anläßlich der Eröffnung der Deutsch-Indonesischen Industrieausstellung „Indogerma“ in Djakarta ließ eine Reihe deutscher Firmenvertreter kein gutes Haar an den Wirtschaftsräten des diplomatischen Dienstes. Sie seien sich zu fein, in die Niederungen der industriellen Aktivitäten herabzusteigen, war eine der häufigsten Klagen. Als Musterschüler hingegen wurden die japanischen Diplomaten dargestellt, die keine Gelegenheit zum Klinkenputzen für ihre heimische Wirtschaft ausließen.