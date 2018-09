Von Heinz Blüthmann

Das war bisher eine eiserne Regel in der Unterhaltungselektronik-Branche, in der sonst so viel geredet wird: Über eigene Marktanteile schwiegen alle Firmen wie ein Grab. Und wenn sie doch etwas herausließen, dann nur etwas Positives.

Ausgerechnet zwei Philips-Manager durchbrachen jetzt erstmals diese Regel. Gunther von der Heyde, noch relativ frisch bestallter Verkaufsleiter für Videorecorder, und sein Boß Hanns-Dieter Horn, oberster Verkaufsstratege für Fernseh- und Videogeräte des niederländischen Elektromultis in Deutschland, suchten dieser Tage mit einem Rundschreiben den Beistand von Radio- und Fernsehhändlern gegen die Konkurrenz. Grund für die Aktion: Zwar ist die Nachfrage nach Videorecordern so gut wie nie zuvor, aber Philips verkauft nicht mehr, sondern weniger als früher. Das triste Resultat ist, daß der Marktanteil von Philips zusehends verfällt.

Wieviel Philips eingestandenermaßen schon verloren hat, steht erstaunlicherweise ebenfalls in dem Brief aus der Deutschlandzentrale in der Hamburger Mönckebergstraße: Von dreißig Prozent im Jahre 1978 sackte danach der Anteil der Holländer am zukunftsträchtigen Videorecordermarkt hierzulande von Januar bis einschließlich September dieses Jahres auf nur noch „über zwanzig Prozent“.

Wenig tröstlich ist für die Philips-Verkäufer, daß der Branchenführer Grundig genauso kräftig gerupft wurde – und das aus demselben Grunde. Das unrühmliche Doppelschicksal bietet denn auch mehr als nur die Erklärung für das Desaster der beiden Firmen; es zeigt die Ursache für die ganz ungewöhnliche Verfassung dieses noch jungen Marktes. Philips und Grundig machten denselben Fehler – zugunsten der Japaner.

Beide Unternehmen, bis vor knapp zwei Jahren noch alleinige Anbieter von Videorecordern im deutschen Markt, kündigten nämlich schon Ende Juni ein vollkommen neues Modell mit umdrehbarer Kassette und damit verdoppelter Spielzeit von zweimal vier Stunden an, das der Spielfernöstlichen Konkurrenz Paroli bieten soll. Die Novität bricht mit fast allem, was Philips Die auch Grundig – alter wie neuer Lizenznehmer, und seit der im September vollzogenen Kapitalverflechtung zugleich „Juniorpartner der Holländer“, wie es in der Branche heißt – in den vergangenen Jahren gebaut haben. Entscheidend ist, daß weder Philips noch Grundig bislang von dem neuen Modell, genannt Video 2000, auch nur ein Gerät verkauft haben und es auch kaum in diesem Jahr noch schaffen werden. Denn die Produktion läuft noch nicht befriedigend. Der Grund: Die erforderliche Fertigungspräzision für einige „sensible“ Bauteile ist nicht auf Anhieb zu schaffen.

Weil deshalb Philips und Grundig sich selbst blockieren und ihrer traditionellen Kundschaft seit Monaten nur „Auslaufmodelle“ anbieten können, konzentriert sich die deutlich anziehende und von der Berliner Funkausstellung stimulierte Nachfrage auf die Videorecorder nach den japanischen Systemen VHS (video home system) und Beta. Die Kundenwünsche ballten sich schon Monate vor dem großen weihnachtlichen Ansturm so stark, daß die Fabriken in Japan nicht mehr nachkommen konnten.