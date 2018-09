Ich lebe in einem Winkel des Auslands. Deutsche Zeitungen erreichen mich mit Verspätung, DIE ZEIT mit großer Verspätung. Verbaler Zündstoff hat, bis er bei mir angelangt ist, bereits gezündet, oder er ist verpufft. Als der Raddatzsche Zündstoff erschien, war ich verreist, und da das Retardierende sich fortzeugt, habe ich das, was er bewirkt hat, bis zu dem Zeitpunkt, da ich dies schreibe, noch nicht gelesen. Man hat mir darüber berichtet, ohne daß ich um den Bericht gebeten hätte, denn ich hatte den Artikel ja nicht als Zündstoff gelesen, sondern als Stellungnahme mit Materialproben, so lese ich ihn heute noch, und zwar mit Zustimmung. Ich pflege Raddatz zu lesen, auch wenn mich die Materie nur halbwegs interessiert. Diese Materie, die deutsche Nachkriegsliteratur als Phänomen, interessierte mich halbwegs, eher weniger, nur wurde hier im Grenzgebiet zwischen Ästhetik und Ethik gepflügt, in dem nun einmal jeder Schriftsteller zu Hause ist oder sein sollte. Jedenfalls ging dieser Artikel auch mich an.

Ich wurde also zur Selbsterforschung angehalten. Die Frage lautete etwa: Habe ich mich der Erkenntnis verschlossen, daß einige mir Nahestehende Dreck am Stecken haben? Ein Freund ist involviert: Günter Eich; zwei weitere Tote, die ich sehr geschätzt habe: Peter Suhrkamp und Johannes Bobrowski; zwei Leute, die ich gern öfter treffen würde: Wolfgang Koeppen und Peter Huchel. Gegen meinen Willen also schien ich auch aufgefordert, in mich hineinzuhorchen. Aber ich hörte nichts, noch nicht einmal das Echo der Frage. Auch keinerlei Impuls zu jener Überprüfung, die bei so manchem zu dieser elenden Geste der Vergebung führt, der Milchmädchenaufrechnung von Schuld- und Sühne- und Reuekonten. Ich bin an jeder Wiedergutmachung so unschuldig wie an dem, was sie wiedergutmachen soll.

Wer Nazi ist, bestimme ich. Diese Maxime, die ich mir und für mich vor dreiunddreißig Jahren, nach meiner Rückkehr nach Deutschland als Besatzungsangehöriger gesetzt habe, die sich mir, mit und trotz ihrer irrationalen Komponente, aufgedrängt hat, mag manchem überheblich, falsch oder sogar verwerflich erscheinen. Für mich hat sie sich als richtig erwiesen, ich habe sie niemals überprüfen oder revidieren müssen.

Verbrechen prägen den Verbrecher, aber Irrtümer nicht den Irrenden. Wir sind nicht mehr die, die wir vor zwanzig, dreißig oder vierzig Jahren waren, und bei der Prüfung meiner eigenen Irrtümer kann ich nur sagen: Gottseidank. Die Vergangenheit der mir Nahestehenden vor der Zeit, da sie. mir nahestanden, ist für mich irrelevant, was nicht bedeutet, daß sie nicht im relevanten Kontext erwähnt werden darf. Hier wurde sie nun erwähnt, nicht völlig sine ira et studio, aber doch gewiß mit einem Engagement, das dem Verfasser nicht zur Unehre gereicht. Ob die Gelegenheit richtig oder falsch war, beurteile ich nicht. Die sensationelle Aufmachung des Artikels erschien mir nicht glücklich. Daß die Feststellungen Affekte auslösen mußten, war ebenso bedauerlich wie verständlich. Daß diese Affekte, vielleicht unbewußt, durch Interessen genährt wurden, unvermeidlich.

Waren meine Freunde also Nazis? Die Frage impliziert ein Plusquamperfekt, das sich jeglicher Wertung entzieht, nicht nur der meinen. Sie muß lauten: Waren Nazis meine Freunde? Die Antwort ist kategorisch und eindeutig: nein.