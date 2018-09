Inhalt Seite 1 — Wer warf den ersten Stein? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das große Ärgernis, heilsam – doch wehe dem, der es schafft – blieb aus, als Adorno vor dreißig Jahren sein berühmtes Verdikt erließ, nach Auschwitz könne man kein Gedicht mehr schreiben. Jetzt zeterndes Entsetzen, weil einer – spät genug – die gewiß erschreckende Frage aufwirft, was nicht nur nach Auschwitz an Gedichten, an friedlicher Prosa und an Drehbüchern geschrieben wurde, sondern während Auschwitz! Raddatz fragt mehr als er wertet. Doch schon seine Überschrift: „Wir werden weiterdichten, wenn alles in Scherben fällt“ – ist so bedrückend, daß man vor ihr Zuflucht suchen muß – und zwar jeder von uns, keineswegs nur jene, die da dichteten, als Auschwitz „Tagesumsätze“ von 8000 Leichen erzielte – Zuflucht in der Feststellung Thomas Manns: „Der geistige Mensch ist beinahe ebensosehr auf Wahrheiten aus, die ihm wehtun, wie die Esel nach Wahrheiten lechzen, die ihnen schmeicheln.“ Der Lübecker schrieb das, nach Küßnacht fortgejagt, anläßlich seiner höchst widerwärtigen Einsicht, daß ihn sehr vieles in Hitler zwinge, den seinen „Bruder“ zu nennen.

Sehr vieles in der Raddatz-Betrachtung zwingt heute uns, die gewiß banale, doch aus. tiefstem Grund immer mit Fleiß verdrängte Einsicht endlich anzuerkennen, daß ausnahmslos wir alle „weiterdichten“, obgleich immer irgendwo zwar gehörte es, sich auch als homo politicus abzusondern von jenen älteren, in Deutschland verbliebenen Autoren, die zum Beispiel 1933 gezwungen worden waren, eine (von Goebbels nach Erhalt der Unterschriften verfälschte, weil „ergänzte“) Loyalitätserklärung an den ja durchaus nicht kriminell zur Macht gelangten Reichskanzler zu unterschreiben, was zum Beispiel die „arischen“ S. Fischer-Autoren Oskar Loerke und Otto Flake solange ablehnten, bis die Juden S. Fischer und Bermann Fischer selber diese ihre Autoren gebeten haben, zum Schutze des bedrohten Verlages diesen „Gruß vor Geßlers Hut“ (Flake) zu vollziehen.

Alle von Raddatz genannten deutschen Nachkriegsautoren waren 1933 noch zu jung, zu namenlos, um von Goebbels gezwungen zu werden zum Unterschreiben dieser – „Vor Tische las man’s anders“ – dem Führer, statt wie es geheißen hatte: dem Reichskanzler überreichten Ergebenheitsadresse der Schriftsteller. Dennoch hat kein einziger dieser 1933 allein auf Grund seiner Jugend verschonten Autoren dann 1945, als „man“ herfiel über diejenigen, die 1933 unterschrieben hatten, eine einzige Silbe zu deren Verteidigung vorgebracht. Hans Werner Richter hat im Gegenteil als Meister vom Stuhl der Gruppe 47 sich niemals dazu hinreißen lassen, einen Autor zur Lesung zuzulassen, der älter war als 55: es gab sie einfach nicht für ihn und seinesgleichen – die Lernet-Holenia, Doderer, Thies, Seidel, Scholz, Scholtes, Jünger, Lange, Vring, Schäfer, Welk, Schnack, Vegesach, Molo, Rehberg, Heynicke – unzählige andere noch, deren einige dann inmitten des deutschen Wirtschafts-„Wunders“ verhungerten. Alfred Andersch, Herausgeber einer damals maßgebenden Zeitschrift, vermochte 1948 zu drucken, und Raddatz zitiert das: „Denn deutsche Literatur, soweit sie den Namen einer deutschen Literatur noch behaupten kann, war identisch mit Emigration“, eine groteske Vereinfachung, erstens; und zweitens: Heuchelei, weil alle diese neuen Herren des bundesdeutschen Literaturbetriebs, die längst ihre Statthalter in die Feuilletonredaktionen lanciert hatten, zwar gar nichts taten, weil sie nichts tun konnten, die vor Hitler emigrierten deutschen Autoren zu unterdrücken, so wie sie die in Deutschland verbliebenen forsch für tot erklärten; aber auch nichts taten, die Emigranten – so wenig wie die Bundesregierung sie zur Heimkehr aufgefordert hat – wieder hereinzuholen ins innerdeutsche Bücherkarussell. Heinrich Böll sagte damals, und Raddatz zitiert das: „Emigrationsliteratur ... damit könnten wir merkwürdigerweise nicht viel anfangen.“

Merkwürdig? – Nein, viel schlimmer: aus Selbstschutz nicht!

Doppelte Emigration

Denn um wie Vieles unbeschwerter geht doch die eigene Romanproduktion vonstatten, solange man sich vormachen, kann, es seien nicht ungefähr gleichzeitig oder fünf Jahre früher, in der eigenen deutschen Sprache, „draußen“ Meister-Romane geschrieben worden wie „Kapuzinergruft“, wie „Faustus“, wie „Das siebte Kreuz“ oder „Der Fall Gouffé“ oder „Tod des Vergils“ oder „Zeit zu leben und Zeit zu sterben“ oder „Henry IV.“ oder „Die vierzig Tage des Musadagh“ oder „Der Mann ohne Eigenschaften“ – alles deutsche Romane, die mit jahrelanger Verspätung, zuweilen mit jahrzehntelanger, wie die Heinrich Manns oder Döblins, und meist nicht via Bundesrepublik, sondern durch die DDR oder die Schweiz, in den Kreislauf des hiesigen Literaturhaushalts mühsamst hineinorganisiert wurden, um zumeist sehr rasch wieder aus ihm ausgeschieden zu werden. Einzelne Verleger, abgesichert durch Garantieauflagen der Buchgemeinschaften, haben viele Jahre nach dem Kriege endlich riskiert, Ricarda Huch und Schickele und Schnitzler und Flake in mehrbändigen Ausgaben wieder anzubieten – die Literaten aber, die Raddatz zu unduldsam hier betrachtet, haben nichts dazugetan, überhaupt nichts, diese entrechtet gewesenen, meist so viel bedeutenderen Autoren als sie selber sind, den Lesern wieder zugänglich zu machen oder wenigstens den Druckern...

Es gab mehrere Geschichten – sogenannte – der deutschen Gegenwartsliteratur, die ebenfalls höchst schnöde mit dem Jahr 1945 nicht nur erst anfingen; sondern die darüber hinaus jene Werke durch Verschweigen unterschlugen, die beugte Autoren während des Krieges geschrieben hatten, ohne sie veröffentlichen zu dürfen, so daß auch diese Werke erst Ende der vierziger oder Anfang der fünfziger Jahre publiziert worden waren; offenbar hat für diese Germanisten, nicht anders wie für die Exponenten der 47er-Gruppe, die Literatur ebenfalls mit dem „Kahlschlag“ erst begonnen... den es ja, wie Raddatz endlich nachweist, niemals gegeben hat. Fast kein Intendant spielte mehr ein Stück jener Autoren, die er im Dritten Reich inszeniert hatte; der Herausgeber des Merkur vermied fast lückenlos jahrzehntelang, einen jener Autoren wieder zuzulassen in seinem Heft, den er in der Nazizeit druckte, als er Herausgeber von Fischers Neuer Rundschau gewesen war; Verleger drückten sich, betagte Autoren, die in Deutschland geblieben waren, ebenso aber jene, die hatten emigrieren müssen, wieder hereinzulassen in ihr Haus, da es doch die frühen Werke dieser Autoren verwaltete; Alfred Andersch schrieb seinen Thomas-Mann-Essay, als habe es neben dem Autor von „Königliche Hoheit“ schon vor dem Ersten Weltkrieg keinen anderen deutschen von Rang gegeben – keinen Hofmannsthal, keinen Wedekind: „Um die gleiche Zeit hat Gerhart Hauptmann bereits mit dem Abfall von den ‚Webern‘ begonnen. Er wird noch einige Jahrzehnte hindurch Haupt- und Nebensächliches dramatisieren, eine deutsche Sondererscheinung, bedeutend, aber ohne die federnde Härte der Kunst.“