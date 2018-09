Von Heinrich Jaenecke

Hemingway hat ihn in seinem spanischen Bürgerkriegsepos mit knappen Strichen skizziert:

„Im ‚Gaylord‘ (einem Madrider Literatencafé) konnte man erfahren, daß Valentin Gottzalez, genannt Campesino‘ oder ‚Der Bauer‘, niemals Bauer gewesen war, sondern als Sergeant in der spanischen Fremdenlegion gedient hatte. Und was ist schließlich dabei? In so einem Krieg braucht man Bauernführer, und zwar sehr schnell. Übrigens, soweit Robert diesen El Campesino kannte, mit dem schwarzen Bart, den dicken Negerlippen und den fiebrigen starren Augen, dürfte er seiner Umgebung wohl ebenso viel Scherereien machen wie ein echter Bauernführer. Als er ihn zuletzt sah, schien er bereits auf seine eigene Reklame hereingefallen zu sein und sich selber für einen Bauern zu halten. Er war ein tapferer und zäher Bursche. Aber, du lieber Gott, wie ihm das Mundwerk ging. Wenn er aufgeregt war, dann schwadronierte er drauflos, unbekümmert um die Folgen. Aber er war ein ausgezeichneter Kommandeur in Situationen, in denen es aussah, als sei alles verloren. Er wußte nie, wann alles verloren war, und auf jeden Fall schlug er sich durch.“

Als Hemingway dies nach dem Krieg schrieb, sah es für El Campesino wirklich so aus, als sei alles für immer verloren – die Heimat, die Zukunft, selbst der Glaube. Er saß in Moskau in einem Verhörraum und mußte sich einen „Verräter“ nennen lassen. Aber seltsamerweise hat er Hemingway überlebt, und 40 Jahre später revanchiert er sich für die Fußnote in der Weltliteratur mit einer Anekdote über ein Saufgelage mit dem Amerikaner im belagerten Madrid:

„Der Zweikampf dauerte die ganze Nacht in einer Spelunke in der Madrider Altstadt. Am Morgen zeigte Hemingway einige Schwächeanzeichen, aber er faßte sich, indem er einen Krug mit Clarete in einem Zug leerte. ‚Das reinigt‘, versicherte er ungerührt. Wir sprachen über den Krieg, die Menschen, die Feigheit, den Mut, aber zum Schluß führte jeder mit sich Selbstgespräche. Über das Wesentliche hatten wir uns verständigt.“

Valentin Gonzalez, genannt El Campesino, hat als alter Mann seine Memoiren veröffentlicht:

El Campesino: „Morgen ist ein anderer Tag“; Verlag Kiepenheuer & Witsch, 275 S., 29,80 DM.