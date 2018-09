Beachtlich

„Quadrophenia“ von Franc Roddam. Mit ihrem 1973 veröffentlichten, vom Lead-Gitarristen Pete Townshend komponierten Songzyklus „Quadrophenia“ (potenzierte Schizophrenie) blickte die britische Rockgruppe „The Who zurück auf die mittsechziger Jahre und ihre eigenen Anfänge. Damals war sie mit ihrem Hit „My Generation“ (Textzeile: „I Hope I die before I get old“) zum Idol der „Mods“ geworden – jener Jugendlicher, die durch aufgemotzte Motorroller, elegant-teure Kleidung, heftigen Konsum von Alkohol und Aufputschpillen und schlagzeilenmachende Straßenschlachten mit Motorrad-Rockern ihre Identität und ihr Anderssein zu definieren suchten. Auf der Bühne sind die Who, wie ihre geschickt arrangierte Comeback-Tournee unlängst bewies, noch immer die Hardrocker früherer Jahre. Längst aber auch zu seriösen Geschäftsleuten geworden, produzierten sie die Verfilmung ihres Doppelalbums „Quadrophenia“ selbst. Der Fernsehregisseur Roddam beschwört darin mit einer exzellenten Darstellertruppe präzise die Atmosphäre jener Jahre und die existentielle Verzweiflung des 17jährigen „Mods“ Jimmy, dessen Auflehnung gegen den Zwang zur Anpassung an ein stupides Dasein mit Selbstmord endet.

Rolf Thissen

Unterhaltsam

„Flucht in die Zukunft“ von Nicholas Meyer, dem Bestseller-Autor brillanter Sherlock-Holmes-Parodien („The Seven Percent Solution / Kein Koks für Sherlock Holmes“, 1976 von Herbert Ross verfilmt; „The West End Horror“), der hier den Urgroßvater der Science Fiction H. G. Wells (Malcolm McDowell) mit seiner „Zeitmaschine“ aus dem Viktorianischen London ins San Francisco des Jahres 1979 reisen läßt, um den zuvor in die Zukunft katapultierten Jack the Ripper (David Warner) endgültig zur Strecke zu bringen. Zwar gleiten bei seinem Regiedebüt Nicholas Meyer manche Fäden dieser geschickt gesponnenen Persiflage ein wenig aus der Hand, doch insgesamt ist „Time After Time“ (Originaltitel) eine originelle und unterhaltsame Kombination von Biographie und makabrer Komödie, Science Fiction und Thriller.

Helmut W. Banz

Annehmbar