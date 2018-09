Sie geht möglicherweise etwas aphoristisch (das heißt: verkürzend) mit ihrem Titel um, die Anthologie –

„Deutsche Aphorismen“, herausgegeben von Gerhard Fieguth; RUB 9889, Reclam-Verlag, Stuttgart, 1972; 395 S., 14,80 DM.

Vorgestellt werden nämlich rund fünfzig klassische (18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts) und 25 zeitgenössische Aphoristiker deutscher Sprache. War es da ganz plausibel, unter der Firma „Deutsche Aphorismen“ bereits kanonisierte Österreicher (Hofmannsthal, Kraus, Schnitzler) oder Schweizer Zeitgenossen (Heinrich Wiesner) im Sinne eines imaginären großdeutschen Museums zu vereinnahmen?

Aber es ist hier wohl so wie auch sonst bei Anthologien: Sie versammeln in summa gute Autoren und ziehen im Detail böse Vorwürfe auf sich. Zugegeben: zu beobachten ist bei Fieguth das Überwiegen der sogenannten „Goldenen Worte“, der klassischen seriösen „Maxime“ und dem gegenüber ein Zurücktreten des gerade dem modernen Aphorismus eigenen aggressiv-subversiven Elementes (Alibi-Autor unter den „Neuen“: Bert Berkensträter).

Muß man aber deshalb (wie in einer Kritik von Klaus Jeziorkowski geschehen) der Reclam-Sammlung scharfrichterlich bescheinigen, sie habe die Untauglichkeit der im Salon gezeugten, überalterten Literaturgattung ein für allemal erwiesen: Verstaubte „Weltweisheit“ bei den Klassikern einerseits, auf intellektuellen Bluff angelegte „Bildungsknaller“ bei den Modernen andererseits? Ob eine Aphorismen-Anthologie so aussehen muß, ist aber doch wohl sehr viel eher eine Frage der Auswahl als der prinzipiellen Ergiebigkeit der Gattung.

Und wenn Jeziorkowski wenig liebenswürdig unterstellt, „Qualitätserwägungen“ hätten Gabriel Laub von der Aufnahme in diese Anthologie „ausgeschlossen“, dann hat er offenbar eine kuriose Anmerkung des Herausgebers Fieguth überlesen (S. 355): „Ein Eingehen auf die sehr reizvolle osteuropäische (!) Aphoristik der Gegenwart – Lee, Brudzinski, Gabriel Laub – verbietet sich in unserem Zusammenhang aus Platzgründen.“ – Gabriel Laut aber lebt seit 1968 in Hamburg und publiziert deutsch!

Bei aller sonstigen Vorliebe für Österreich – die treffsicheren Bosheiten eines zeitgenössischen Österreichers (Jahrgang 1937) werden von den „Deutschen Aphorismen“ nicht einmal ignoriert –