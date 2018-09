Brennen in Osteuropa die Sicherungen durch, gehen die Lichter aus? In Polen demonstrierten am vergangenen Wochenende Tausende für Freiheit und Fleisch, gegen nationale und ökonomische Misere. In Moskau stimmte die Prawda Kassandrarufe an: Die Energieförderung des größten Ölproduzenten der Welt bleibt in fast allen Bereichen alarmierend hinter den Planzielen zurück. Die Angaben des Parteiorgans machen drastisch deutlich, daß nicht nur die sowjetische Beschwichtigungstherapie der siebziger Jahre – nationale Entspannung Osteuropas durch Wohlstand – gescheitert ist.

Auch die brüderliche Hilfe – außerhalb des militärischen Rahmens – fällt dem Moskauer Patrimonium immer schwerer. Zwar beziehen die Bruderländer (mit Ausnahme Rumäniens) noch über 80 Prozent ihres Erdölbedarfs von der Sowjetunion (um zwölf Prozent unter dem Weltmarktpreis). Aber wenn sich der Trend fortsetzt, der aus den Daten des Prawda-Leitartikels herauszulesen ist, dann werden sich die Osteuropäer immer mehr Öl von der Opec holen müssen. Sie werden ihre letzten Devisen ausgeben und eine galoppierende Inflation einführen – die eigenen Währungen haben dann bald nur noch den Status von Kantinenmarken für die subventionierten Grundnahrungsmittel.

Laut Prawda sind nicht nur die Kohlenzechen von Kusbass und Karaganda, sondern auch die westsibirischen Ölfelder von Tjumen weit hinter den Planzielen zurückgeblieben. Das westsibirische Öl, das erst 1964 zu strömen begann, sollte aber 1980 mit rund 300 Millionen Tonnen fast die Hälfte der sowjetischen Gesamtförderung ausmachen. Die neuen Quellen müssen schon deshalb verstärkt fließen, weil die alten Ressourcen versiegen. Der negative Befund vom Tjumen-Feld scheint nun die beiden CIA-Prognosen zu bestätigen, wonach selbst die westsibirische Ölproduktion bereits ihren Höhepunkt erreicht hat und zu Beginn der siebziger Jahre abfallen wird.

Angesichts dieser Lage können in Osteuropa nur reformierte und dezentralisierte Wirtschaften ein flexibles Krisenmanagement garantieren. Bemühungen darum setzen einen gewissen Konsensus zwischen Volk und Führung voraus, einen gemeinsamen Restglauben an materielle Hebel. In Ungarn existiert er, in Polen kaum noch. Die Oppositionellen konstatieren das Versagen des Systems, die Führung beklagt die Disziplinlosigkeit. Die Bevölkerung baut auf Polen, Papst und private Geschäfte. Gierek predigt Bruderliebe, wo er kein Brot geben kann. Ein durchaus kompromißbereiter, wohlwollender Parteichef hat sich übernommen, seine Lage ist prekär. Doch wem kann das in einem Polen unter sowjetischem Druck auf Dauer erspart bleiben? C.S.H.