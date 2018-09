Von Gunter Hofmann

Bonn, im November

Zwölf Autoren, darunter Ghostwriter, Staatssekretäre, die wiederum auf eigene Stäbe zurückgreifen, feilen gegenwärtig an dem Redeentwurf für den Berliner SPD-Parteitag, der dann hinlänglich klarmachen soll, wie unverwechselbar die Handschrift eines einzigen Mannes ist: die Helmut Schmidts. Was charakterisiert seine Handschrift?

Wie er sich selber beschrieben wissen möchte, wie er heute die üblichen Deutungen über ihn zu entkräften sucht, er regiere (wahlweise) gegen seine Partei oder sei an der kurzen Leine der SPD angebunden, das alles ist in seinen Reden der letzten Wochen schon enthalten. Man kann die Reden – zuletzt vor dem Parteitag der SPD Niedersachsens – allesamt als Einübungen des Kanzlers für den großen Parteitag Anfang Dezember lesen. Was sind das für Sprach- und Denkfiguren bei Helmut Schmidt?

Er sei sechzig Jahre alt, seit 1946 Mitglied der SPD und „von Beruf leitender Angestellter der Bundesrepublik Deutschland“, stellte sich Schmidt, wie er das in jüngster Zeit immer häufiger liebt, auch den Delegierten in Hannover vor. „Nüchtern, wie es meine Art ist“, sagte Schmidt, selbst immer noch sein bester Ghostwriter. „Ohne weitschweifende Rhetorik, sondern aus meiner persönlichen inneren Sicherheit heraus, die aus der Geborgenheit in der Partei erwächst“, so wollte er ihnen erläutern, was ihn im Augenblick bewegt.

Peter von Oertzen hatte gerade vorher in einer Art politischem Vermächtnis daran erinnert, die Vision von einer besseren Gesellschaft bleibe eine „zutiefst praktische“ Aufgabe für die Sozialdemokraten. Sie sollten nicht glauben, daß nur mit bloßer Taktik und den kleinen Schlauheiten des Alltags viel zu gewinnen wäre. Die SPD sei nun mal „fast pathologisch verantwortungsbewußt“. Und das heißt für ihn, negativ formuliert, sie sei ganz einfach ideenlos.

Zu den Konstanten in den Reden Helmut Schmidts hat es eigentlich immer gehört, auf solche Spitzen unverblümt zu reagieren. Er habe „nur die einzige Idee, daß die SPD geschlossen in dieses Wahljahr hineingeht, so, daß sie die Wahlen gewinnt“. Dieser Schmidt empfindet die SPD auch schon mal als lästig, vor allem in Zeiten, wenn zuviel Papier raschelt. Eine dreiviertel Million Mark koste es, um allein die Anträge zu drucken für den Parteitag, spottete er. Stecken darin die Ideen?