Wenn das Institut für Zeitgeschichte gegenüber dem Thema Reichstagsbrand in letzter Zeit Zurückhaltung geübt hat, so vor allem deshalb, weil klar geworden war, daß die Aufklärung dieser spektakulären politischen Brandstiftung heute einen kriminalistischen Aufwand erfordert, wie ihn gerade ein Forschungsinstitut mit festen Aufgaben nicht treiben kann, und daß die Methoden mancher sogenannter Reichstagsbrandforscher einer Durchleuchtung bedürften, die wiederum nur kriminalistisch zu nennen ist und den Historiker zeitlich und technisch ebenfalls überfordert. Es ist daher schon grundsätzlich zu begrüßen, daß sich Karl-Heinz Janßen zunächst dem zweiten Aspekt gewidmet und mit seinem großen Dossier zu den Aktivitäten von Edouard Calic ein Beispiel für eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Presse und Wissenschaft zu geben versucht hat. Sind dann noch – wie hier – die Ergebnisse offensichtlich gründlicher Recherchen zu einem in allen wesentlichen Punkten überzeugenden Plädoyer verarbeitet, darf überdies konstatiert werden, daß der Versuch gelungen ist.

Janßen hat den Sumpf, in dem die Reichstagsbrandforschung zu versacken drohte, weithin trocken gelegt und damit hoffentlich eine Lage geschaffen, in der noch offene Fragen wieder rational untersucht werden können. Künftig sollte es nicht mehr möglich sein, daß die Vertreter der These, Marinus van der Lübbe habe im Februar 1933 allein gehandelt, sich vornehmlich dagegen wehren müssen, als Apologeten des Nationalsozialismus diffamiert zu werden; daß die Vertreter der Auffassung, die Suche nach nationalsozialistischen Hintermännern sei nach wie vor geboten, sich in erster Linie gegen den Vorwurf zu wenden haben, törichte Opfer kommunistischer Braunbuch-Propaganda zu sein; und daß Verfechter beider Richtungen den absurden – und unweigerlich mit Fanatisierung bestraften – Anspruch erheben, mit ihrer jeweiligen These den Schlüssel zur Geschichte des NS-Regimes zu besitzen.

Eine Bemerkung am Rande: Solange die Urheberschaft am Reichstagsbrand nicht über jeden vernünftigen Zweifel hinaus geklärt ist, kann es in dieser Frage natürlich keine Meinung des Instituts oder seines wissenschaftlichen Beirats geben, in denen beide derzeitigen Schulen ihre Anhänger haben, wenn auch nach K.-H. Janßens Dossier die bislang schon stattliche Majorität der Mitarbeiter, die Fritz Tobias’ und Hans Mommsens Argument für eine Alleintäterschaft van der Lubbes als überzeugend ansehen, noch gewachsen sein dürfte.

Auch ist der Argwohn völlig unbegründet, den K.-H. Janßen zu hegen scheint, Karl-Dietrich Erdmann, der Vorsitzende unseres Beirats, und Karl Dietrich Bracher, Mitglied des Beirats und einer der beiden Herausgeber unserer Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte könnten ihre Verbindung zu Institut und Zeitschrift benutzen wollen, um dort ein oder zwei Schulen zur Privilegierung zu verhelfen. Ihnen ging und geht es, wie den Mitarbeitern des Hauses, nur darum, die Rationalität der Forschung durch die Sicherung zumindest potentieller Pluralität zu gewährleisten. Martin Brośzat

Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in

München