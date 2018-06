Welches Ausmaß die Rohstoffkrise in Osteuropa erreicht hat, macht ein Sparappell an die polnischen Streitkräfte deutlich. Während das Militär in den Warschauer-Pakt-Staaten sonst uneingeschränkten Vorrang in Forschung, Versorgung und Materialverbrauch genießt, forderte die Zeitung Zolnierz Wolnosci jetzt die Armee auf, den Energieverbrauch zu senken.