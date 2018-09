Mit der Kohleverflüssigung will die Ruhrkohle die Rolle des Förderknechts ablegen. Aber die Veba Oel setzt auf Hydrierung im Ausland und macht dem Bergbauunternehmen Konkurrenz mit einer anderen Technologie.

Ruhrkohle-Chef Karlheinz Bund hatte ein klares Feindbild vor Augen, als er auf dem letzten Steinkohlentag in Essen forderte, der Bergbau dürfe nicht nur „Förderknecht“ sein. Dabei ging es ihm um die Beteiligung des Bergbaus an den „neu zu schaffenden großtechnischen Anlagen zur Steinkohleveredlung“.

Als Bund unter dem Beifall der Führungskräfte des deutschen Bergbaus seine Rede hielt, wußte er längst, daß ihm der Alleinvertretungsanspruch für Bau und Betrieb von Hydrierwerken strittig gemacht wird. Denn schon seit dem 1. Oktober liegt beim Bundeswirtschaftsministerium neben einem Hydrierprojekt der Ruhrkohle ein Konkurrenzangebot der Veba auf dem Tisch.

Dabei hatte als sicher gegolten, daß sich Ruhrkohle und Veba Öl zum Bau einer Großanlage mit einem Kohleeinsatz von jährlich sechs Millionen zusammen tun würden, zumal das für die Förderung von Großprojekten zuständige Bundeswirtschaftsministerium deutlich zu erkennen gegeben hatte, daß es konsortiale Lösungen besonders schätze, Überdies arbeiten Ruhrkohle und Veba Öl schon zusammen: An der Kohleöl-Anlage in Bottrop, die derzeit gebaut wird, ist die Ruhrkohle mit 60, die Veba Öl mit 40 Prozent beteiligt.

Aber für Fritz Oschmann, den Vorstandsvorsitzenden von Veba Öl, ist das kein Präjudiz. Er fordert für sein Unternehmen die Führung bei einer gemeinsamen Anlage. Und genau das will Karlheinz Bund der Veba nicht zugestehen. Sein Ziel ist es, mit dem Einstieg in die neue Technologie dem Bergbau eine neue Dimension zu eröffnen.

So steht denn Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff vor der undankbaren Aufgabe, entweder einem der Bewerber einen Korb zu geben oder sie doch noch zu einem Gemeinschaftsprojekt zu bewegen. Dabei sperrt sich Oschmann nicht gegen eine Beteiligung der Ruhrkohle. Die Betriebsführung müsse aber bei Veba Öl liegen.

Im übrigen vertraut Oschmann darauf, daß sein Projekt in Bonn auf mehr Wohlwollen stößt als das der Ruhrkohle, weil es für den Steuerzahler billiger ist. Denn Veba Öl will nicht nur teure deutsche Kohle sondern auch billige Rückstände aus den Raffinerien zu marktgängigen Mineralölprodukten verarbeiten. Überdies ist die Veba bereit, sich an den auf vier Milliarden Mark geschätzten Investitionen zu beteiligen.