Ein Hauptwerk surrealistischer Epik – Michel Leiris und sein früher Roman „Aurora“

Von Hanns Grössel

Michel Leiris, mit Jean-Paul Sartre der bedeutendste lebende französische Autor seiner Generation, hat während der vergangenen fünfzig Jahre ein umfangreiches Werk geschaffen, das für die Literatur ebenso richtungweisend ist wie für die Ethnologie. Auf deutsch liegen seit kurzem im Frankfurter Syndikat zwei gewichtige Auswahlbände aus seinen ethnologischen Schriften vor: „Die eigene und die fremde Kultur“ (1977) und „Das Auge des Ethnographen“ (1978); als dritter ist das Afrika-Tagebuch „L’Afrique fantôme“ („Phantom Afrika“) aus dem Jahre 1934 angekündigt. Von seinen literarischen Arbeiten dagegen sind außer dem autobiographischen Essay „Mannesalter“, den 1963 der Luchterhand Verlag vorgelegt hat, in deutscher Übersetzung bisher nur Auszüge bekannt geworden, Auszüge vor allem aus seinem gleichfalls autobiographischen Werk „La Regle du jeu“ („Die Spielregel“), das zwischen 1948 und 1976 in vier Bänden erschienen ist.

Der Münchner Verlag Matthes & Seitz, der auch eine deutsche Ausgabe der „Spielregel“ vorbereitet, hat jetzt den frühen Roman herausgebracht –

Michel Leiris: „Aurora“, Roman; aus dem Französischen von Rudolf Wittkopf; Matthes Seitz Verlag, München, 1979; 179 S., 32,– DM.

Dieses Buch verweist auf Leiris’ literarische Anfänge. 1924 hatte sich der damals Dreiundzwanzigjährige der Surrealistengruppe um André Breton angeschlossen. Er hatte Beiträge zu der Zeitschrift La Revolution surréaliste geliefert, so zur zweiten Nummer ein Traumprotokoll („Das Land meiner Träume“), zur dritten Proben aus dem erst 1940 veröffentlichten Glossaire. ...“: Wörter, die Leiris auf poetische Weise zerlegt und uminterpretiert, anagrammatisch umstellt oder in klangähnliche, aber bedeutungsverschiedene Wörter überführt. Der Beispielsammlung folgt eine programmatische Erklärung, in der es unter anderem heißt: „Wenn wir die Wörter, die wir lieben, zerlegen, ohne darum besorgt zu sein, der Etymologie oder der allgemein anerkannten Bedeutung zu folgen, dann werden wir ihre verborgensten Kräfte entdecken und die geheimen Verzweigungen, die sich durch die gesamte Sprache ziehen, gelenkt von Klang-, Form- und Gedankenassoziation Den „eigentlichen Sinn eines Wortes“ definiert er als „die besondere, persönliche Bedeutung, die jeder einzelne ihm zuzulegen sich schuldig ist, je nach Gutdünken seines Geistes“.

Reinheit, Kälte, Grausamkeit